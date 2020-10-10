Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон прилетіли до гучного, широкого та глибокого дива світу – протоки Босфор у Туреччині. Разом із ведучими Василісою та Антоном ти побачиш його з висоти пташиного польоту, з парома, яхти та байдарки і навіть із балкона найдорожчого номера в стамбульському готелі за пів мільйона гривень за добу.

Стамбулом тревел-шоу Орел і Решка подорожує вже вп’яте. Тому його команда краще будь-якого путівника знає всі секрети та правила цього дивовижного східного міста й обов’язково поділиться ними з вами.

Протока Босфор – унікальне диво світу, яке розділяє два континенти. Купаючись у ньому, ти одночасно плаваєш у Чорному й Мармуровому морях. А кого тільки немає на його берегах! Тисячі місцевих рибалок і не менше туристів, безліч кішок під ногами та чайок над головою. Босфор нікого не залишить байдужим.

Один із найкрасивіших заходів сонця на воді та довгу дорогу під Босфором дивись онлайн у програмі Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 4 випуск від 10.10.2020 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон у Памуккале