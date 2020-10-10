Video: В гостях у звездного повара турецкогоInstagram. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 4

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10 октября

В гостях у звездного повара турецкогоInstagram. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 4

Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон прилетели к шумному, широкому и глубокому чуду света – проливу Босфор в Турции. Вместе с ведущими Василисой и Антоном ты увидишь его с высоты птичьего полета, с парома, яхты и байдарки и даже с балкона самого дорогого номера в стамбульском отеле за полмиллиона гривен за сутки.

По Стамбулу тревел-шоу Орел и Решка путешествует уже пятый раз. Поэтому его команда лучше любого путеводителя знает все секреты и правила этого удивительного восточного города и обязательно поделится ими с вами.

Пролив Босфор – уникальное чудо света, которое разделяет два континента. Купаясь в нем, ты одновременно плаваешь в Черном и Мраморном морях. А кого только на его берегах нет! Тысячи местных рыбаков, не меньше туристов, множество кошек под ногами и чаек над головой. Босфор никого не оставит равнодушным.

Один из самых красивых закатов на воде и долгую дорогу под Босфором смотри онлайн в программе Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 4 выпуск от 10.10.2020 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Орел и решка. Чудеса света 3 сезон в Памуккале

В гостях у звездного повара турецкогоInstagram. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 4
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