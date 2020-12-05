Video: Ведучий пройде обряд очищення вогнем. Орел і Решка. Чудеса світу. Сезон 3. Випуск 12

Дивіться онлайн Орел і решка 2020 Чудеса світу у Західному Казахстані ефір від 05.12.2020. Новий випуск Орла і решки Чудеса світу у Західному Казахстані на Новому каналі
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05 грудня

Ведучий пройде обряд очищення вогнем. Орел і Решка. Чудеса світу. Сезон 3. Випуск 12

Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 12 випуск від 05.12.2020 готова показувати тобі всі чудеса світу Західного Казахстану. Тут ти побачиш і моря, і гори, і степи, і пустелі. Цей край дикий і малонаселений. Навколо лише рівнина, солоні озера, пекуче сонце й холодний вітер.

Ведучі Антон і Василіса у програмі Орел і Решка. Чудеса світу 2020 покажуть тобі, чим унікальний захід Казахстану. Василіса поговорить із таксистом про домашніх улюбленців цього краю – верблюдів. А Антон подивиться, як живе одне з древніх племен, родичів Чингісхана.

Західний Казахстан – це гори, схожі на юрти, кораблі, які ходять по пустелі, і Карибське море. Подорож ним дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 12 випуск від 05.12.2020 на сайті Нового каналу!

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Ведучий пройде обряд очищення вогнем. Орел і Решка. Чудеса світу. Сезон 3. Випуск 12
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