Программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 12 выпуск от 05.12.2020 готова показывать тебе все чудеса света Западного Казахстана. Тут ты увидишь и моря, и горы, и степи, и пустыни. Этот край дикий и малонаселенный. Вокруг лишь равнина, соленые озера, палящее солнце и холодный ветер.

Ведущие Антон и Василиса в программе Орел и Решка. Чудеса света 2020 покажут тебе, чем уникален запад Казахстана. Василиса поговорит с таксистом о домашних питомцах этого края – верблюдах. А Антон посмотрит, как живет одно из древних племен, родственников Чингисхана.

Западный Казахстан – это горы, похожие на юрты, корабли, которые ходят по пустыне, и Карибское море. Путешествие по нему смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 12 выпуск от 05.12.2020 на сайте Нового канала!

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