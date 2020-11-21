Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 11 випуск від 21.11.2020 перемістилася до Франції, на її північ, до берегів Нормандії. Ведучі Антон і Василіса покажуть тобі чудо світу не з цього світу: казкове, неприступне і з довгою історією. Вони вирушили до фортеці Мон-Сен-Мішель. Протягом усіх вихідних команду не залишатиме відчуття, що їх може знести вітром як у повітрі, так і на землі. Але від цієї погоди в тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2020 знайомство з чудом світу стане ще більш атмосферним.

Мон-Сен-Мішель – замок, який начебто виростає із самотньої скелі. Двічі на рік під час припливу з півострова він перетворюється в повноцінний острів. Вода в морі підіймається на 15 метрів й заливає всі території навколо. І тоді острів із фортецею Мон-Сен-Мішель самотньо стоїть у морі та стає ще більш неприступним.

Історію цієї споруди і фортецю поблизу і всередині дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 11 випуск від 21.11.2020 на сайті Нового каналу!

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