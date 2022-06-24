Як Michelle Andrade підтримує бойовий дух під час війни

Ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі поділилася лайфхаками, які допомагають їй пережити непростий період, та тим, що її надихає — новою піснею

Початок повномасштабної війни росії проти України співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі Michelle Andrade зустріла під час роботи над проектом за кордоном. Та це не завадило їй допомагати українцям — волонтерити, створити фонд, брати участь у благодійних виступах. Підтримувати бойовий дух їй допомагають щоденні ритуали.

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— Ми всі зараз переживаємо дуже тяжкий період. Коли не знаєш, як правильно діяти. Коли все так неоднозначно. Коли треба влаштовувати життя спочатку. Звісно, за таких обставин настрій і самопочуття змінюються, як кардіограма. Я дуже чутлива людина, яка гостро реагує на те, що відбувається довкола. Допомагає мені рутина. В мене є набір інструментів, якими користуюся вже два роки, — розповіла Michelle Новому каналу. — Завжди прокидаюся в один і той самий час та приділяю увагу собі. Не беру до рук телефон, не читаю новини. Бо установка, яку ти даєш собі вранці, впливає на весь твій день. Я приймаю контрастний душ — він бадьорить і позбавляє тривожності. Далі розтягуюсь і роблю дихальні практики. Дихання допомагає заспокоїтися та зосередитися. Потім починаю медитувати, промовляти афірмації або стояти на тренувальних цвяхах. Після цього планую свій день.

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Також Michelle відновлюється за допомогою спорту. Тренується тричі на тиждень і займається бігом. Це робить її більш продуктивною.

— Ще одна звичка — правильна література. Наразі я читаю «Радикальне прощення» Коліна Тіппінга та перечитую твір свого улюбленого автора Альберта Еспіноси «Si tú me dices ven lo dejo todo… pero dime ven». Це розповідь про внутрішні переживання людини. Головному герою було дуже тяжко. У 17 років він втік з дому. На своєму шляху зустрічав людей, які допомагали або говорили те, що його змінювало. Завдяки ним головний герой знайшов справжнього себе, — додала співачка. — До речі, допомога людям — це ще один інструмент, який підтримує мій дух. Хоча нещодавно я закрила свій збір на амуніцію, все одно продовжую фінансово та інформаційно підтримувати волонтерів і просто роблю добрі справи для людей поруч.

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Крім цього ведучій тревел-шоу на Новому каналі допомагає творчість. На початку повномасштабної війни Michelle відчувала кризу, але зараз їй на заміну прийшло натхнення. Написання пісень, зйомки, виступи на благодійних концертах дуже мотивують дівчину. До того ж, музика Andrade допомагає і українцям. Так, разом з POSITIFF і Alina Pash співачка випустила пісню-подяку непереможним українським героям, які борються за свою Батьківщину.

У новому треку «Перед світанком» артисти вшанували відвагу та хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, які переплітаються з українськими народними мотивами. Композиція від тріо — це нагадування: хоч як би було складно, необхідно вірити у світле майбутнє. Адже українців неможливо зламати. Ми виборемо свободу і відбудуємо зруйноване. І буде линути слава України по всій землі.