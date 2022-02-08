Відмовили гальма: ведучий «Орла і Решки» потрапив у жахливу ДТП в Мозамбіку

Автобус, у якому їхали Кирило Макашов та знімальна група, протаранив сім автівок

Другий сезон тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (дивіться прем’єру на Новому каналі 19 лютого) стартував у екзотичних країнах Африки та Південної Америки. Та ніхто навіть подумати не міг, з якими випробуваннями доведеться зіткнутися команді. Чого лише варта зйомка в Мозамбіку, під час якої ведучий Кирило Макашов разом зі знімальною групою потрапив у страшну аварію!

— Після того, як ми вийшли з аеропорту, зняли стартову підводку й розійшлися з Michelle (Michelle Andrade — співведуча Кирила, — прим. ред.), сіли в автобус. Він великий – двері попереду, посередині та ззаду. Їдемо, водій відчиняє-зачиняє двері, зупиняється на зупинках, все окей. Я стояв біля центральних дверей, спершись на них. Проїхали три-чотири зупинки, і ці двері відчинилися просто на ходу! Мало не випав і одразу ж схопився руками за поручень, — згадує Кирило. — Здивувався, не зрозумів, що сталося. Думав, може, так і має бути перед під’їздом до наступної зупинки.

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Потім в автобусі зчинився галас — люди кричали та панікували. Як виявилося, не тому, що були проти зйомки (саме такою була перша думка ведучого), а тому, що в автобуса відмовили гальма!

— Ми зрозуміли, що просто летимо центральним проспектом Мапуту (столиця Мозамбіку — прим. ред.), який йде під ухил — тобто автобус не зупиняється, а набирає швидкість. Водій намагався гальмувати об машини, що стояли зліва. Ми в цей час разом із оператором Андрієм сіли, вперлися колінами в передні сидіння і чекали, чим усе закінчиться. У результаті автобус в’їхав у легковик, перед яким стояв такий самий великий автобус, як наш. Автомобіль затиснуло між двома автобусами, а всередині сиділа жінка. Завдяки подушці безпеки вона залишилася живою, — поділився моторошними подробицями ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — П’ятеро людей потрапили до лікарні, сім машин було протаранено.

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Що пережили хлопці, ви побачите у випуску «Землян» з Мозамбіку – оператор Андрій як справжній профі «Орла і Решки» не вимкнув камеру, зняв усе від початку до кінця. Він навіть не відразу помітив, що в цій метушні в нього вкрали телефон! Щоправда, зрозуміли, що взагалі сталося, хлопці вже ввечері. Відходити від шоку довелося дуже швидко, щоб не гальмувати зйомки – після ДТП знімальна група одразу ж вирушила на наступну локацію.

— Лише ввечері з пацанами сіли й замислилися, як усе було. Що більше думали, то більше розуміли, ЩО з нами сталося, — підсумував Кирило.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Прем’єра другого сезону «Землян» із Кирилом Макашовим та Michelle Andrade — в суботу, 19 лютого, о 10:00 на Новому каналі!