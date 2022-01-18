Ведущий «Орла и Решки» Кирилл Макашов взял интервью у солиста Zdob și Zdub

Парень подружился с участником популярной молдавской группы во время съемок тревел-шоу

Приехав в Молдову на съемки тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, ведущий Кирилл Макашов не упустил возможность познакомится с одним из самых известных молдаван — солистом драйвовой фолк-рок-группы Zdob și Zdub Романом Ягуповым. Вместе мужчины прогулялись по улицам Кишинева.

— Столица Молдовы — маленькая, компактная, южная. Если я иду по делам, обязательно встречу по дороге знакомого, который пригласит меня на чашку кофе. Потом встречаю еще кого-то, выпиваю с ним стаканчик вина. Захожу на репетицию к друзьям… Не надо терять время на огромные расстояния и пробки — все очень близко, — рассказал Кириллу музыкант.

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Роман научил ведущего нескольким местным фразочкам. Например, у молдаван есть выражение «кружка медная». Оно означает то же самое, что «е-мое» — досаду или удивление. А также рассказал о характере сограждан.

— Молдавский народ очень добрый, гостеприимный и позитивный. Есть много талантливых сограждан, которые уехали из страны и получили хорошие должности. Молдаване — это вольные каменщики, которые разлетелись по миру в поисках приключений, — отметил Роман в разговоре с ведущим тревел-шоу на Новом канале.

Для справки:

Zdob și Zdub — молдавская группа, которая была основана в 1994 году. Словосочетанием «Здоб ши Здуб» в румынском языке называют звуки ударов по барабану. На все пространство СНГ музыканты прославились, когда выпустили кавер на песню «Видели ночь» группы «КИНО». Дважды представляли Молдову на «Евровидении» — в 2005 году в Украине и в 2011-м в Германии.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка» по субботам с 10:00 на Новом канале!