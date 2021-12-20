Michelle Andrade влаштувала в пустелі пікнік з ночівлею

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) провела незабутній вікенд в ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати — це не лише розкішні хмарочоси, незвичайні споруди та запах багатства, яким буквально просякнуті вулиці. Поруч із шумними Дубаєм та Абу-Дабі є і скромніший, сімейний емірат — Шарджа. Тут не так багато високих красивих будівель, зате розкішна природа. Тому місцеві жителі полюбляють проводити дозвілля не в ресторанах, а просто неба. У цьому на власному досвіді переконалася Michelle Andrade — співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

Michelle Andrade переночувала на столітньому млині

Гуляючи Шарджею, дівчина познайомилася з місцевим чоловіком – Ахметом. Він розповів їй, що у вихідні багато еміраті (так називають корінних еміратців) їздять з ночівлею в пустелю. І недовго думаючи запропонував новій знайомій скласти компанію у такій поїздці йому та подругам його дружини.

– Мені там так сподобалося! З одного боку – пустеля, з іншого – гори. Помаранчевий пісочок… Ідеальне місце, щоб зустріти захід сонця, просто приголомшливо! — захопилася Michelle краєвидами.

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Ахмет розповів, що кожен еміраті має своє особливе місце. Для них пустеля — як для нас ліс із улюбленими галявинами. А там, де не можна зупинятися, стоять спеціальні загородження — не переплутаєш. Щоправда, від форс-мажорів ніхто не застрахований.

— Дружина Ахмета та її подруги приїхали раніше за нас і самі почали все розкладати. Потрібно було встигнути поставити намети, доки не стемніло, а темніє в пустелі швидко. Але ми не могли обійтися без пригод — спочатку наша машина застрягла в піску, потім через сильний вітер зламався великий навіс, — згадує ведуча тревел-шоу на Новому каналі.

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Незважаючи на складнощі, Michelle вдалося влаштувати повноцінний пікнік: вона готувала бургери просто посеред пустелі, а потім залишилася ночувати в наметі, як справжня еміраті. Що ще вдалося побачити співачці та її співведучому Кирилу Макашову в Шарджі, побачите вже цієї суботи, 18 грудня, о 10:00 на Новому каналі.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!