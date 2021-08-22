Ведучий Орла&Решки Кирило Макашов потрапив у найнебезпечніший район Боготи

У столиці Колумбії ведучий тревел-шоу на Новому каналі познайомився з місцевими жителями, які провели йому екскурсію бідним районом

У Колумбії дуже велика різниця в доходах між бідними і багатими людьми. Там діє кастова система. Каста визначається районами – естратосами. Вища каста живе в естратосах 5 і 6, там багато зелені й стоять гарні великі вілли, кожну з яких оцінюють у мільйон доларів. У районах 3 і 4 живуть звичайні роботяги. А от найбідніші райони – естратоси 1 і 2. У них поряд із бідними людьми живуть наркодилери, бо не хочуть зайвої уваги поліції. Там можуть вкрасти машину, речі, викрасти людину і вимагати викуп від її посольства. Саме в ці райони й вирушив Кирило Макашов – блогер і ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

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Бідні райони забудовані максимально щільно – немає ані газону, ані дерев, ані подвір’їв. Двори тут на даху, на них і проходить більша частина життя місцевих. Річ навіть не стільки в нестачі простору, скільки в безпеці – на власному будинку спокійніше, ніж внизу.

– Там рівна дорога, є бордюри, розмітка. Є водопровід і електрика. Назвати нетрями цей район – все одно, що назвати нетрями наші облізлі панельні багатоповерхівки, – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі. – А дитинство колумбійських дітей дуже схоже на наше в 90-ті.

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На півдні Боготи, а саме там розташовані найбідніші естратоси, небезпечно – там усі носять зброю, часто саморобну, адже потрібно себе захищати. З палицями, обмотаними гумою, ходять і робочі, і водії, і навіть поліцейські! А на самих верхівках гір стоять нелегальні халупи найбідніших колумбійців і біженців з Венесуели. У ці райони туристам краще не ходити. Присутність поліцейських не рятує – вони якраз і повідомляють бандитам, що прийшли туристи, яких можна грабувати. А потім ділять здобич навпіл.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!