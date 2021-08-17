Michelle Andrade програла 2000 доларів у казино

Під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) співачка спробувала, як це — бути багачкою в Домінікані

Багато хто називає Домінікану раєм на Землі. Особливо, якщо у вас є багато грошей, які можна витрачати собі на втіху. Найбагатші домініканці збираються в казино. Ігрові автомати, столи для рулетки і карткових ігор — все для того, щоб по максимуму витягнути грошики з азартних багатіїв. У ролі одного з них побувала і співачка Michelle Andrade під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

— Казино — це спроба домініканців наслідувати американський спосіб життя. Звичайно, бідняки туди не ходять, — зазначила Michelle. — Навіть заможні домініканці не роблять великі ставки. Вони купують дешеві фішки і сидять, розтягуючи задоволення.

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Почала дівчина з блекджека — однієї з найпопулярніших карткових ігор в казино по всьому світу. Але так як правил вона не знала, моментально програла всі свої фішки. А ось з гральними автоматами співачці пощастило більше — її виграш становив… 1,34 долара! Більше грошей Michelle принесла рулетка, там вона змогла виграти 150 доларів.

— Одна з найпопулярніших ігор домініканців — рулетка. На відміну від нашої, в ній є не одне зеро, а аж два, а це разюче зменшує шанси гравця на перемогу, — зазначила ведуча тревел-шоу на Новому каналі.

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Витратитися дівчині довелося пристойно — вона програла в казино трохи більше двох тисяч доларів. Але докорів сумління можна не боятися — з безлімітною картою ведучі «Орла&Решки» витрачали на свої розваги суми і побільше.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!