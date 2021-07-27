Принадна Барселона: 4 поради для бюджетної подорожі від Віри Брежнєвої

Співачка жила два дні в столиці Іспанії на 100 євро — розповідаємо, на чому їй вдавалося заощадити

Подорожуючи світом, співачка Віра Брежнєва може дозволити собі жити в дорогих готелях і харчуватися в найкращих ресторанах. Але на зйомках тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» (Новий канал), їй довелося економити на всьому — дівчині дісталися 100 євро, на які треба було провести яскравий вікенд. Деякі з її лайфхаків знадобляться і тим, хто збирається в бюджетну подорож Барселоною — 27 липня Іспанія відкрила кордони для українців з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Порада №1: набирайте воду в фонтанах

Півлітрова пляшка води в Барселоні коштує в середньому два євро. Якщо в день випивати два літри, це обійдеться у вісім євро. Але є простий спосіб заощадити цю суму.

— Візьміть з собою багаторазову пляшку, в яку можна набрати воду із спеціальних фонтанчиків, що розкидані по всьому місту, — розповіла Віра Брежнєва. — У них знаходиться фільтрована вода, місцеві жителі її п’ють. Вона смачна — свіжа, ніби з колодязя.

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Порада №2: знайдіть пам’ятник з секретом

Туристи часто бродять навколо пам’ятника Христофору Колумбу і навіть не підозрюють, який в ньому прихований секрет.

— Нагорі є оглядовий майданчик, він знаходиться в короні, але відразу його складно помітити. Усередині колони є ліфт, в якому можна піднятися туди, — пояснила ведуча. — З цієї точки круто видно всю Барселону!

До речі, чавунні леви, які знаходяться навколо пам’ятника, теж з секретом — вони переплавлені з гармат з кораблів Колумба. Тих самих, які першими досягли берегів Америки.

Порада №3: ​​не бійтеся підніматися на дахи

Ще один спосіб побачити місто з висоти пташиного польоту — піднятися на дах п’ятизіркового готелю.

— Практично у всіх хороших готелях Барселони є руфтопи (даховий кондиціонер, — прим. ред.) або оглядові майданчики. Туди можна пройти, навіть якщо ти не живеш в готелі! — поділилася лайфхаком ведуча фінальних випусків святкового сезону тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» на Новому каналі. — Звідти можна побачити всі визначні пам’ятки Барселони у всій красі.

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Порада №4: відвідайте блошиний ринок

— Уже давно не круто і не актуально купувати китайські сувеніри на головних туристичних вулицях великих міст за величезні гроші. Класні, оригінальні та недорогі сувеніри можна купити на блошиному ринку Енкантс, — розповіла Віра Брежнєва.

Цей ринок — легендарний, він існує вже понад 700 років і багато хто вважає його найстарішим вуличним ринком Європи, незважаючи на те, що він кілька разів переїжджав. Там можна знайти як китайський ширвжиток, так і унікальний антикваріат!

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!