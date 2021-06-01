Екстрим, підколи та шейх: 5 причин подивитися тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»

Ще більше пригод, гумору та відкриттів — у новому сезоні найпопулярнішого українського тревел-шоу!

Хороша новина для любителів захопливих подорожей і пригод! Уже в цю суботу, 5 червня, о 10:00 Новий канал презентує новий сезон проекту — «Орел&Решка. Земляни». І ось чому його варто подивитися.

Причина №1: нові яскраві ведучі

Їздити по світу з безлімітною банківською картою та рюкзаком за плечима будуть співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов. У тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» їх, по суті, «привели» фанати. Michelle Andrade була ведучою одного з випусків сезону «10 років» і настільки сподобалася глядачам, що вони буквально завалили коментарі проханнями залишити дівчину на цілий сезон. А фоловери Кирила наполегливо просили генерального продюсера проекту Олену Синельникову розглянути його кандидатуру. І це подіяло — Кирила запросили на проби, з якими він успішно впорався.

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Причина №2: нова концепція

За десять років ведучі «Орла&Решки» показали пам’ятки практично всього світу. Тепер прийшов час показати його головну родзинку — людей. Так що замість дорогих готелів і розкішних машин Michelle Andrade і Кирило Макашов будуть акцентувати увагу на жителях різних країн — багато спілкуватися, руйнувати стереотипи та дізнаватися цікаві факти про протилежну стать.

Причина №3: ​​багато гумору

Коли Michelle Andrade і Кирило Макашов вперше побачили один одного, не були впевнені, що спрацюються. Але їх творчий тандем перевершив всі очікування.

— Ми дуже круто спрацювалися! У нас вже з’явилися загальні жарти, ми по-доброму жартуємо один над одним. У нас навіть є словник Michelle Andrade і ми його регулярно поповнюємо. Наприклад, «барабанная дрожь», «смотри в дорогу», «я видела левы и жирафы», — зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі Кирило Макашов.

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Причина №4: неймовірні історії

Спілкуватися з різними людьми — найскладніше для ведучих. Незважаючи на це, вони зробили все, щоб сезон був максимально цікавим і інформативним. Вони спілкувалися як з шейхами, так і з бідняками з нетрів. Кожен із співрозмовників зміг здивувати Michelle Andrade і Кирила Макашова.

— Мене вразила історія хлопця з кенійської глухомані, який без освіти і навичок забезпечив електрикою ціле село! Коли йому було сім років, він продав 300 кроликів і купив генератор, за допомогою якого своїми руками виготовив водоворотну турбіну. Завдяки їй хлопчик забезпечив електрикою не тільки свою сім’ю, а й 250 будинків, — розповіла Michelle Andrade. — Зараз йому 23 роки, і у нього три гідроелектростанції! Він працює 24/7 для людей, ніж мене дуже надихає. Адже дійсно неважливо, де ти народився, в якій сім’ї, яке в тебе освіта. Ти все одно можеш досягти висот своїм розумом і завзяттям.

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Причина №5: ще більше екстриму

Ведучі та концепція в «Орлі&Решці» — нові, а традиції — ті ж. Тискати ручного лева в гостях у шейха, лазити руїнами столиці Лівану, зруйнованої вибухом, спускатися на дно печери з водоспадом — без екстремальних пригод не обійдеться!

— Я дуже боюся швидкості, але в одній з країн мене відвезли на майданчик, де зустрічаються автомобілісти на найкрутіших тачках. Мене посадили в машину… і погнали! Водій почав дуже швидко їхати і дрифтувати — для мене це було так дико! — розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — А я одягнута в сукенку, з кучериками… Не знала, за що триматися, це дуже страшно. Але водій вселяв довіру — він був дуже зосереджений, все контролював і знав, що робить.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами Michelle Andrade і Кирила Макашова в тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі! Прем’єра сезону — в суботу, 5 червня, о 10:00.