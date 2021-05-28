Найбільше кадило в світі та мощі Святого Якова: ведучі «Орла&Решки» пройшли шлях Сантьяго

Василіса Хвостова і Антон Зайцев з тревел-шоу на Новому каналі не без пригод дійшли до фінальної точки паломницької дороги Ель Каміно де Сантьяго – собору Святого Якова

Ель Каміно де Сантьяго, або шлях Святого Якова – паломницький маршрут до мощів Святого Якова, одного з учнів Христа, які знаходяться в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела. Люди з різних куточків Європи щороку вирушають у цей шлях – існує приблизно 20 маршрутів його проходження. Нещодавно Ель Каміно де Сантьяго пройшли Василіса Хвостова і Антон Зайцев – ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке Новий канал показує щосуботи.

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Фінальна точка шляху – собор Святого Якова. Це одна з головних святинь християнського світу, наряду з храмом Гробу Господнього в Єрусалимі та собором Святого Петра у Ватикані. Він одночасно вміщує тисячу людей, але навіть таких масштабів не вистачає – у докарантинні часи сюди прямувала величезна кількість паломників.

– Після кількох днів, тижнів, а то і місяців шляху паломник буде вражений, зайшовши до цього собору. Незважаючи на товсті стіни й загальну монументальність, він неймовірно витончений – всюди різьблені колони, величезні керамічні ангели у блискучих облаштунках. І в самому центрі – велична статуя самого Якова на золотому троні, – зазначив Антон Зайцев. – Але головна святиня – мощі святого Якова – прихована від очей туристів.

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Є в соборі ще дещо неймовірне та вражаюче. Наприклад, найбільше кадило (металевий посуд на ланцюжках для релігійних обрядів, – прим. ред.) у світі!

– Зазвичай кадило невелике, але в соборі Святого Якова воно важить 80 кілограмів, а для його наповнення потрібно ще 40 кілограмів вугілля та ладану. Щоб його розгойдати, треба вісім священиків, по храму воно літає зі швидкістю 70 кілометрів на годину. Якщо чесно, стояти біля нього було страшно – здавалося, воно може потрапити мені в лоба, – зізналася ведуча тревел-шоу на Новому каналі Василіса Хвостова. – Тричі за всю історію собору посудина обривалася й літала в різних напрямках. На щастя, обійшлося без жертв.

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Чому це кадило таке величезне? Відповідь пов’язана з паломниками, які проходили довгий шлях до собору в середньовіччі. Вони часто залишалися ночувати в храмі після дороги, а оскільки в дорозі вдавалося помитися нечасто, в соборі стояв жахливий запах. Ось церковники і придумали, як з цим боротися.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих «Орла&Решки. Чудеса світу» Василіси Хвостової та Антона Зайцева щосуботи з 10:00. Прем’єра нового сезону тревел-шоу – «Земляни» з ведучими Michelle Andrade та Кирилом Макашовим – у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!