Ведучий «Орла&Решки» знявся у бойовику в Уганді

Він познайомився та попрацював з головним режисером цього жанру в Африці

Якщо ви думаєте, що подорожі легендарного проекту «Орел&Решка» (Новий канал) полягають в тому, щоб лише відвідати пам’ятні локації країни, подивитись на життя місцевих та скуштувати незвичні страви, то ні. Під час поїздки в африканську країну Уганду ведучий тревелу Антон Зайцев знявся у справжньому короткометражному фільмі. Творцем стрічки був Ісаак Намбвана – головний режисер бойовиків у Африці.

– Ісаак Намбвана – це африканський Квентін Тарантіно, – каже ведучий. – Його сценаріями марить Warner Bros. Студія Marvel помирає від заздрощів, дивлячись на ці спецефекти. Агенти Universal мріють і собі попрацювати з цими акторами.

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Звісно, це все жарти Антона Зайцева. Насправді, потрапивши на кіностудію, спочатку не розумієш, що це вже вона. Це простий захаращений двір, де повно мотлоху та бруду. Але, виявляється, все тільки додає антуражу. Для зйомок бойовиків – те що треба. До речі, називається кіностудія, яка знаходиться в нетрях столиці Уганди Кампалі, – Wakaliwood.

– На такій кіностудії просто неба є все, що потрібно для зйомок, – каже ведучий. – Модель вертольоту реальних розмірів. Реквізиторська з цілим арсеналом зброї. І навіть ціла стіна зірок, де кожен, хто знявся у фільмі режисера, записує своє ім’я.

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І ще цікавий факт. Антон Зайцев не єдиний ведучий «Орла&Решки», який засвітився у стрічці Ісаака Намбвани. Під час зйомок тревелу у 2017 році головну роль у бойовику режисера виконала Леся Нікітюк. Шедевр назвали «Божевільна Леся».

Ви, звісно, можете подумати, що все це несерйозно. Але люди, які там працюють, настільки захоплені своєю професією, що починаєш вірити у це кіновиробництво на 100%. До речі, це не безкоштовне задоволення. За зйомки у короткометражному бойовику зі своєю участю Антон Зайцев заплатив 150 доларів. Ну, і ім’я своє увіковічнив на «стіні слави» Wakaliwood. Як же без цього?

Результат роботи кіностудії – фільм «Врятувати рядового Зайцева» – дивіться у повному випуску «Орел&Решка. Чудеса світу» з Уганди на сайті Нового каналу. А свіжі подорожі ведучих вмикайте щосуботи о 10:00 в ефірі телеканалу.