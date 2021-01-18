Ведуча Орла&Решка показала справжнє життя африканського рибальського острову

Василіса Хвостова познайомилась з жителькою Уганди, яка розповіла їй правду про тамтешні порядки

Уганда – бідна країна на сході Африки, яка відома завдяки справжньому чуду світу – озеру Вікторія. У цей красивий, але бідний край відправилась команда тревелу «Орел&Решка». Ведучому Антону Зайцеву пощастило провести вікенд з безлімітною карткою та побачити всі позитивні сторони Уганди, а от Василіса Хвостова зі 100 доларами в кишені змушена була познайомитись з іншою, не дуже приємною стороною країни. Однією з точок, які вона відвідала, став острів рибаків Кімі.

– Пливла я туди човном, тож здалеку все виглядало прикольно – пташки літають, маленькі будиночки, багато рибацьких човнів, – каже ведуча. – Але щойно підпливаєш ближче, відкривається жахлива картина – руїни, антисанітарія, бридкий запах.

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Василіса Хвостова познайомилася з жінкою, яка і працює, і живе в одному будинку. Хоча й будинком це назвати складно… Там немає меблів, навіть столу, ліжком слугує матрац, їжу готують на вугіллі у коморі.

– Потім я пішла прогулятись островом, – розповідає ведуча. – По периметру берега пришвартовані рибацькі човни, всередині один на одному стоять напіврозвалені сараї, де живуть люди, бігають діти, гуляють кури, сміття повсюди. Але, якщо придивитись, на острові є все, що і в будь-якому місті: ринок, школа, бар з більярдом, і навіть кінотеатр, де одночасно показують на двох телевізорах бойовик та футбол. Просто виглядає воно все бідно.

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Все життя на острові будується навколо рибної промисловості. Риболовлю там вважають дуже престижною професією, адже в день чоловік може заробити до п’яти доларів – шалені гроші для Уганди. Щоправда, заробіток вони відразу пропивають у барі або витрачають на «продажне кохання».

– У нас тут дуже багато повій, – розповіла ведучій знайома африканка. – Вони обрали цю роботу, бо не хочуть тяжко працювати. В Уганді є навіть поняття «секс заради риби» – жінки вступають з чоловіками у сексуальні стосунки, щоб отримати їжу. Нажаль, на острові майже кожен третій – хворий на ВІЛ. Рибалки роблять все, що хочуть. Вони можуть мати до шести жінок на день і потім повертаються у сім’ю. В результаті – хвороби, інфекції і злидні.

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Показники смертності в Уганді – одни з найвищих у світі. З тисячі новонароджених помирає 67. А дорослі тут навіть не доживають до 40 років. Лікарі з материка приїжджають раз у вісім місяців, а плисти у лікарню – дуже дорого для місцевих.

– За годину перебування на острові Кімі вже хочеться звідси втекти, – ділиться Василіса. – Суцільна біднота та безнадія. Поспостерігавши хоч трохи, починаєш ще більше цінувати, де і як ти живеш.

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