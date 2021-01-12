Ведуча «Орла&Решки» дізналася, чим приваблює багачів небезпечне для життя заняття

Йдеться про скелелазіння, яке є найпопулярнішою розвагою на Майорці

Майорка – острів у Середземному морі, який вабить своїм філігранним поєднанням сучасного та старовинного світів. У цей край вирушили ведучі тревелу «Орел&Решка. Дівчата» (Новий канал) Настя Івлєєва та Юля Коваль. І поки перша відпочивала зі 100 доларами у кишені, друга проводила вікенд багача. Окрім розкішного житла, харчування та транспорту спробувала також розваги туриста «з грошима». Найпопулярнішим там є, не повірите, скелелазіння.

– Спершу думала, що це дуже легко, і я за секунду вилізу на вершину, але не все так сталося, як гадалося, – розповіла Юля Коваль. – Скелелазіння виявилося дуже складним заняттям. Лізла і думала, чого заможним людям не сидиться спокійно? Здавалося б, є в тебе гроші, то лежи собі, їж устриці, морських їжаків… Ні, на скелі лізуть!

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Врешті ведуча дізналась, що штовхає багатих туристів лізти на гору.

– По-перше, відчуття адреналіну. Не зважаючи на страховку страх зірватися з висоти нікуди не зникає, – розповідає Юля Коваль. – По-друге, скелелазіння – це щось схоже на медитацію. Ти абсолютно забуваєш про всі проблеми, адже є лише ти, скеля і фінальна точка, куди маєш дістатися. Це такий розмірений вид спорту, де думаєш не тільки куди тобі поставити руку і ногу, а і про життя. По-третє, під час цього заняття ти тренуєш усі групи м’язів, розтяжку та навіть мозок, адже весь свій підйом варто прораховувати на кілька кроків вперед, як у шахах. По-четверте, це чудова можливість побороти свій страх. Ну і, нарешті, коли ти досягаєш вершини власними силами, здолавши всі труднощі на шляху, отримуєш неймовірний заряд впевненості у собі.

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Після підйому у ведучої трусилися ноги, руки, збилося дихання, була сильна втома та водночас і гордість за себе, що вона пообіцяла собі незважаючи ні на що підкорити вершину і зробила це.

На які ще подвиги Юля та її подруга Настя Івлєєва пішли під час подорожі на Майорку – дивіться у повному випуску тревелу «Орел&Решка. Дівчата» на сайті чи на YouTube Нового каналу. А свіжі пригоди вмикайте щосуботи о 10:00 в ефірі телеканалу.