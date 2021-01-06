Ведущий «Орла&Решки» узнал секрет долголетия

Правда, для этого нужно посетить Южный Казахстан

Южный Казахстан – следующая остановка команды тревела «Орел&Решка. Чудеса света». Невероятной красоты мест там действительно очень много, но одно из самых впечатляющих и чарующих – озеро Каинды, вблизи столицы Алматы. Именно туда и отправился ведущий Антон Зайцев.

– Это, наверное, самое необычное озеро, которое мы только видели, – говорит ведущий. – Из глади воды вырастает затопленный лес. Деревья торчат, как иглы, и выглядит это очень красиво и одновременно очень странно. Как будто в этом озере затонула сотня кораблей, а из-под воды торчат голые мачты. Но самое интересное то, что деревья не выросли со дна. Просто как-то произошел обвал, который перегородил реку, и она затопила ущелье.

Озеро очень холодное. Даже летом температура поднимается максимум до +6 градусов. Из-за этого под водой сформировался настоящий волшебный мир. Представьте, над водой – стволы, а под ней – зеленые и пушистые деревья.

– Сначала можно подумать, что под водой деревья сохранили свои иглы, но это не так, – рассказывает Зайцев. – На месте хвои поселились водоросли и создали странное изумрудное ожерелье на ветвях. Несмотря на то, что озеру Каинды более ста лет, ни одно дерево в нем до сих пор не сгнило и не испортилось. И все благодаря ледяной воде.

Но просто экскурсией все не закончилось. Находясь там, ведущий раскрыл секрет вечной молодости.

– Здесь такая естественная криокамера, – рассказывает Зайцев. – Все, что ниже уровня воды, заморозилось и законсервировалось на долгие-долгие годы. Ну все, девочки, секрет молодости раскрыт – приезжаете в Казахстан, погружаете голову в Каинды – и вуаля.

Честно говоря, совет сомнительный. Проверять не очень хочется. Но полный выпуск «Орла&Решки. Чудеса света» из Южного Казахстана посмотреть стоит – это уже факт. Ищите его на сайте или на YouTube Нового канала. А свежие путешествия включайте в эфире ТВ каждую субботу в 10:00.

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