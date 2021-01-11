«Я думала, що ми заглухли й падаємо»: ведуча «Орла&Решки» – про екстремальний політ

Пригода, де вона отримала адреналіну більше, ніж потрібно, сталася під час подорожі до Німеччини

Долина річки Рейн – край у самому серці Німеччини. Вона вважається одним із чудес Європи. Саме в цю красу вирушила команда тревелу «Орел&Решка». Поки ведучий Антон Зайцев роздивлявся місцеві пам’ятки та природу на землі, його співведуча Василіса Хвостова вирішила ознайомитися з краєвидами з неба. Та орендувала вона не звичайний літак чи вертоліт, а невеличкий трюковий літальний апарат. Тож спокійна екскурсія перетворилась на екстремальну пригоду.

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Перед польотом пілот провів дівчині інструктаж з користування парашутом. Він відразу попередив, мовляв, якщо щось піде не так, потрібно вистрибувати й повертатися на землю в такий спосіб. Вже тоді Василіса запідозрила щось незвичне.

– Пілот так сильно мене пристебнув, що я взагалі не могла рухатися ані вліво, ані вправо, – прокоментувала ведуча.

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Політ розпочався досить спокійно.

– Яка ж красива долина Рейну, – була в захваті Хвостова. – Ці малесенькі будиночки, яскраві виноградники, багрові ліси – справжнє чудо світу. І серед всієї цієї краси, на берегах річки виростає безліч середньовічних замків.

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Коли Василіса повністю розслабилася, почалися пригоди. Вертоліт став робити сальто та різні інші трюки. Пілот виконував у повітрі різні фігури вищого пілотажу. Врешті ведуча подивилася на долину річки Рейн не лише з висоти пташиного польоту, а й донизу головою. І це теж був ще не кінець. Потім у літака просто вимкнувся мотор, а Василіса мало не втратила свідомість від страху.

– Я думала, що ми заглухли й падаємо, – почала кричати ведуча під час вільного падіння.

Чим закінчилася екстремальна пригода Василіси – дивіться у повному випуску «Орел&Решка. Чудеса світу» з долини Рейну на сайті та на YouTube Нового каналу.