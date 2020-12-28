Ведуча «Орла&Решки» побувала у «місті мертвих»

Пам`ятне історичне місце, де ховали людей майже дві тисячі років тому, вона відвідала на Кіпрі

Пафос – місто на південному заході Кіпру, яке вважається одним із найдавніших на планеті. Йому більше 2,5 тисяч років. Тут так багато різних артефактів, що все місто внесли до списку всесвітньої культурної спадщини. Ведучі тревелу «Орел&Решка. Дівчата» Настя Івлєєва та Юлія Коваль дивували глядачів Нового каналу гарними краєвидами та неймовірними знахідками.

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Одна з дівчат вирішила відчути трішки містики й відвідала пам’ятне місце – «Царські гробниці». Це вирублені у скелі підземні печери, де 2 400 років тому ховали знатних людей та аристократів.

– Тоді вірили, що навіть після смерті людина має жити так, як при житті. Тому не просто влаштовували поховання, а будували цілі замки навколо могили померлої людини, – розповідає Юля Коваль. – Якщо зайти всередину «Царських гробниць», то все схоже на якесь мікро-місто. Є своєрідні вулиці, будиночки, кімнати. Ціле якесь «місто мертвих».

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«Царські гробниці» поділені на окремі печери. Кожна з них належала одній сім’ї. Гробниці прикрашали фресками та колонами, а на стінах вишкрябували герб родини. Ніші у стінах – це і були могили, а отвори поряд – місця для зберігання родових цінностей та багатств.

– Уявіть собі: багато століть все стояло без охорони. І тут у 1977 році археолог-італієць пробрався сюди, влаштував розкопки, знайшов близько 35 тисяч експонатів та артефактів і продав їх Нью-Йоркському музею. На цьому він «підняв» мільйони. Врешті кіпріоти усвідомили цінність цього місця й почали охороняти все, що залишилося, –розповідає Юля Коваль.

Повний випуск «Орла&Решки. Дівчата» з історичного міста Пафос, що на Кіпрі, дивіться на сайті та в YouTube Нового каналу. А нові випуски легендарного тревелу – щосуботи о 10:00 в ефірі Нового.