Рекомендації «Орла&Решки»: що подивитися у Скоп’є?

Команда легендарного українського тревел-шоу, яке віднедавна показує Новий канал, вперше за всю історію проекту побувала в Північній Македонії

За майже десять років існування проект «Орел&Решка» вперше побував у Північній Македонії, яка приємно здивувала команду. Однією з зупинок легендарного тревел-шоу стала столиця країни – місто Скоп’є.

– Воно одне з найдавніших у Європі, історія міста налічує понад дві тисячі років, – розповіла ведуча «Орла&Решки. Дівчата» Анастасія Івлєєва. – За цей час кому лише Скоп’є не належало – римлянам, грекам, туркам, болгарам і сербам. Тому головні його пам’ятки – справа рук різних народів.

Ведучий «Орла&Решки» показав, як живуть наркоторговці

Старовинних пам’яток у місті небагато, зате всі вони вражають – або своєю історією, або архітектурою. До того ж, відвідати їх можна безкоштовно. Тож що рекомендує подивитися «Орел&Решка. Дівчата» у столиці Північної Македонії:

Фортеця Кале

– У такий вигляд її привели скандинавські вікінги в XІ столітті, – розповідає Анастасія Івлєєва. – А потім активно використовували серби, турки, австро-угорці та югослави. Височіє фортеця у самому центрі столиці, і вид з неї на місто просто фантастичний.

«Орел і Решка» стало першим тревел-шоу, що побувало в Айя-Софії як мечеті

Кам’яний міст

– Колись його використовували для публічних страт, – каже ведуча «Орла&Решки. Дівчата», яке відтепер показує Новий канал. – Сьогодні вважають, що всіх, хто перейде міст із добрими намірами та чистим серцем, буде супроводжувати удача. Побудували його півтори тисячі років тому римляни, і складається він із суцільних кам’яних блоків. У 1944 році міст замінували німці, але після вибуху він вистояв.

Картинна галерея у колишній лазні

– Третя старовинна пам’ятка Скоп’є дісталася місту від турків, – пояснює Настя Івлєєва. – Приміщення у красивому східному стилі планували відкрити як хамам, але зараз там знаходиться картинна галерея. Річ у тім, що донька османського правителя, який побудував лазню, вирішила випробувати її до відкриття. Але там її вкусила змія, і дівчина померла. Вбитий горем правитель заборонив там купатися і наказав назавжди закрити хамам.

Ведуча «Орла і Решки» показала найдорожчий маєток Туреччини

Головний вокзал

– Інших старовинних пам’яток у Скоп’є не залишилося, – каже ведуча тревел-шоу. – Тому що у 1963 році містом пройшовся страшний землетрус, який зруйнував майже все. Македонці відновили столицю і набудували нових пам’яток. Єдине, що не стали чіпати, – приміщення головного вокзалу, його залишили, як сумну згадку. До сьогодні там висить годинник, який зупинився якраз у той момент, коли стався землетрус.

Більше про Північну Македонію дивіться вже сьогодні, 17 жовтня, в «Орел&Решка. Дівчата» об 11:00 на Новому каналі!