Ведуча «Орла і Решки» побувала в турецькій Антарктиді

Василіса Хвостова, ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Чудеса світу», відвідала турецькі термальні джерела Памуккале

Одним із найвідвідуваніших туристами місць у Туреччині є Памуккале. Це термальні джерела, розташовані за 250 км від Анталії.

– Візуально складається враження, що потрапив в Антарктиду, – ділиться враженнями ведуча «Орел і Решка. Чудеса світу». – А все завдяки гарячим джерелам, багатим на кальцій, які утворили вапнякові скелясті тераси.

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Однак, вирушаючи туди, радить Василіса Хвостова, потрібно бути готовим до величезної кількості туристів з різних країн. Вони приносять у бюджет країни чималі гроші, і водночас знищують пам’ятку.

– Сюди приїздить близько 2,5 мільйонів туристів, які щороку віддають за вхідні квитки до 35 мільйонів доларів, – розповідає ведуча «Орел і Решка. Чудеса світу», яке відтепер показує Новий канал. – Це суперпопулярне місце. Але ж люди руйнують його. Готелі, які знаходяться поряд, викачують звідти цілющу воду для своїх SPA та басейнів. Це призводить до того, що безліч джерел почали пересихати.

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Вартість вхідного квитка обійдеться у близько 12 доларів. І якщо приїжджаєте туди влітку, каже Василіса Хвостова, будьте готові до того, що температура термальних джерел сягатиме 40 градусів.

Куди ще помандрують ведучі «Орла і Решки» в Туреччині? Дивіться сьогодні, 3 жовтня, о 10:00 та 11:00 на Новому каналі. Не пропустіть відразу два нові випуски!