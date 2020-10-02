Ведучий «Орла і Решки» знайшов Ноїв ковчег

Перебуваючи у Туреччині, Антон Зайцев, ведучий легендарного українського тревел-шоу, помандрував у місце, де, за міркуваннями вчених, може знаходитися біблійний корабель

Завдяки проекту «Орел і Решка» його ведучі мають змогу потрапити у найнезвичайніші місця. Тож, опинившись у Туреччині, Антон Зайцев не міг втратити нагоду і вирушив до Ноєвого ковчега – корабля, який, за біблійними оповіданнями, врятував від всесвітнього потопу всі різновиди тварин.

– Дістатися туди можна на таксі з міста Догубаязит, – розповідає ведучий «Орел і Решка. Чудеса світу» – шоу, яке відтепер показує Новий канал. – Коштує це 200 лір, що близько 30 доларів. Або можна взяти в оренду мотоцикл. Деякі турецькі готелі здають їх в оренду без застави та документів. І це вартує 150 лір.

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Оскільки в Антона Зайцева на все про все було лише 100 доларів, він вирішив обрати дешевший варіант. Мотоциклом доїхати так само зручно, як і машиною. І шлях недалекий – лише 20 км.

– На вигляд Ноїв ковчег – дивна за своєю формою структура на горі, яка нагадує корабель, – описує ведучий. – Судячи з розмірів, на такому точно можна було б перевезти всіх тварин. Стверджують, що тисячі років тому корабель, який знаходився на цьому місці, накрила лава з гори Арарат, і він закам’янів. Проводили навіть дослідження, під час яких знаходили деревину віком 6,5 тисяч років.

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Водночас інші стверджують, що ніякий Ноїв ковчег у Туреччині не знаходиться. І все це лише вигадки віруючих.

– Однак якщо вірити, що ти перебував у місці, де заново почалося життя після всесвітнього потопу, то емоції переповнюють, – ділиться ведучий легендарного тревел-шоу.

Не пропустіть новий випуск «Орел і Решка. Чудеса світу» і дізнаєтеся, де ще в Туреччині побували ведучі. Вже завтра, 3 жовтня, о 10:00 на Новому каналі!