Паелья: рецепт улюбленої іспанської страви Віри Брежнєвої

Співачка і ведуча фінальних випусків «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі не відразу зрозуміла, в чому феномен цієї страви

Іспанія — країна, яка закохує в себе не тільки незвичайною архітектурою та сонячними курортами, але й смачною кухнею. Взяти хоча б паелью — національну страву з рису, на майстер-клас з приготування якого завітала співачка Віра Брежнєва під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показував Новий канал.

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— Зараз для мене найсмачніша іспанська страва — це паелья. До речі, я полюбила її не відразу. Кілька разів була в Барселоні, пробувала її і не розуміла, чому ця страва так всім подобається. І тільки зараз, скуштувавши дійсно смачну паелью, зрозуміла сенс і смак цієї страви, — зазначила ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі Віра Брежнєва. — Більше люблю, до речі, варіант з морепродуктами.

Готують паелью по-різному — з овочами, м’ясом, морепродуктами. Роблять це іспанці, не поспішаючи — мінімум дві години.

Паелья з морепродуктами: рецепт

Інгредієнти:

рис для паельї (сорт бомба) – 150 г;

міні-кальмари – 150 г;

мідії – 4 шт.;

каракатиця – 100 г;

тигрові креветки – 10 шт.;

бульйон з креветок – 500 мл;

солодкий перець – 70 г;

часник – 3 зубчики;

петрушка – 5 г;

помідори – 120 г;

цибуля-шалот – 20 г;

шафран – 0,1 г;

оливкова олія – ​​50 мл;

вода – 50 мл;

лимон – 0,5 шт.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте перець і часник великими кубиками, цибулю — півкільцями, а стебла петрушки — дрібно нарубайте. Очистіть помідор від шкірки (для цього його можна на 15 секунд опустити в окріп, а потім — у холодну воду). Натріть його крупній тертці. Шафран розведіть в 50 мл окропу і дайте настоятися протягом чотирьох хвилин. Не знімаючи панцири з креветок, видаліть з них кишки. Потім обсмажте креветки разом з мідіями і каракатицями на середньому вогні приблизно дві хвилини. Додайте на сковорідку цибулю та перець, смажте ще дві хвилини, постійно помішуючи. Потім додайте петрушку і часник, через 40 секунд вийміть морепродукти. Влийте до морепродуктів настій шафрану, бульйон і тертий помідор. Посоліть, поперчіть за смаком. Коли рідина закипить, всипте в неї рис, перемішайте і варіть 15 хвилин. Коли вода вбереться і рис буде готовий, викладіть зверху морепродукти і прикрасьте скибочками лимона. Паелья готова! Перед подачею накрийте сковороду кришкою і дайте постояти кілька хвилин.

Дивіться всією сім’єю свіжі випуски тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи о 10:00 на Новому каналі!

Фото: Pixabay

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