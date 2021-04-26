Мозаїка-поцілунок і вид на Саграда Фамілія: топ-3 Insta-місць Барселони від Віри Брежнєвої

Ведуча фінальних випусків «Орла&Решки. 10 років» поділилася секретними місцями, які зведуть з розуму ваших підписників

Обожнюєте Іспанію і плануєте полетіти в Барселону, як тільки відкриються кордони? Тоді не забудьте зберегти собі список Insta-місць від Віри Брежнєвої — співачки та ведучої фінальних випусків святкового сезону тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», які показував Новий канал.

— Всі знають, що Барселона — неймовірно фотогенічне або, як кажуть зараз, Instagram’не місто. Так що в поїздці гарненько заряджайте телефони та не забудьте відвідати мої улюблені Insta-місця, — сказала Віра Брежнєва.

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Місце №1: Міст поцілунків (Міст зітхань)

Він знаходиться в центрі Барселони, у готичному кварталі. Незважаючи на романтичну назву, міст з’єднує серйозні будівлі — Будинок Уряду Барселони та Резиденцію Президента. Це улюблене місце закоханих і туристів.

Місце №2: «Поцілунок свободи»

Ще одна визначна пам’ятка готичного кварталу — незвичайна фотомозаїка, яку відкрили тут у 2014 році. Робота була виконана на честь важливої для Барселони дати — 300 років від дня облоги столиці Каталонії в боротьбі за іспанську спадщину.

— Один іспанський сучасний художник попросив прислати своїх підписників фотографії, на яких вони щасливі. З них він склав фотомозаїку — «Поцілунок свободи»! — розповіла ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі. — Мозаїка уособлює для каталонців свободу — недавно це панно хотіли розібрати, але місцеві жителі відстояли своє право на цю свободу і цей символ!

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Місце №3: Саграда Фамілія з незвичного ракурсу

Саграда Фамілія — ​​одна з найвідоміших визначних пам’яток Барселони. Це церква, яка будується вже 129 років за проектом відомого архітектора Антоніо Гауді. Завдяки лайфхаку від Віри Брежнєвої цей храм можна побачити (і сфотографувати) з дуже незвичайного ракурсу.

— Зайдіть у готель Ayre Hotel Rosellon і підніміться на його дах — це можна зробити, навіть якщо ви не його постоялець, — сказала Віра Брежнєва. — Звідти відкривається реально крутий вигляд!

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи о 10:00 на Новому каналі!