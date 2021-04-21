Віру Брежнєву не пускали на зйомки Орла&Решки

Співачка не відразу змогла потрапити до Барселони, де її вже чекали Вєрка Сердючка з мамою

Щоб зняти фінальні випуски святкового сезону тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», які Новий канал покаже вже 24 квітня, Віра Брежнєва і Вєрка Сердючка з мамою вирушили до столиці Іспанії Барселони. Та їхні плани на зйомку мало не порушила сувора іспанська поліція, яка не відразу погодилася пустити в країну Віру Брежнєву.

– Я просиділа три години в аеропорту Барселони, щоб мене пустили на зйомки під час карантину! У мене були з собою всі документи, але іспанцям знадобилося стільки часу, щоб їх перевірити, – розповіла Віра Брежнєва. – Я навіть почала хвилюватися, але потім довірилася долі й вирішила: станеться так, як має статися. Зрештою мене пропустили, чому я була дуже рада.

Подальші пригоди Віри Брежнєвої з «Орлом&Решкою» компенсували їй стрес від курйозу в аеропорту. Хоча й далися ці зйомки непросто, співачка залишилася задоволеною – вона давно мріяла спробувати себе в ролі ведучої тревел-шоу.

– Було складно сидіти три години в поліції після п’ятигодинного польоту і відразу з літака входити в кадр! Під кінець дня здавалося, що я не можу навіть розмовляти, – зізналася ведуча фінального випуску «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі. – Тож о 10 годині вечора я лягла просто у спортивному костюмі в ліжко й заснула. Зйомки – це дуже тривалий процес, ми вставали о сьомій годині ранку і лягали спати без сил о 10 вечора. І так кілька днів поспіль. Коли я дізналася, що у команди це постійний графік, практично без відпочинку, зрозуміла, наскільки це втомлює. Я б, напевно, не змогла бути постійною ведучою через такий важкий графік.

Дивіться всією сім’єю відразу два фінальних випуски святкового сезону тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» з ведучими Вірою Брежнєвою та Вєркою Сердючкою в суботу, 24 квітня, з 10:00 на Новому каналі!

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