Володимир Дантес витратив половину бюджету на каблучку для Наді Дорофєєвої

Подружжя розповіло, що подарували одне одному після зйомок у тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років»

Найяскравіша пара українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес – одружилися понад п’ять років тому, але досі продовжують готувати одне одному романтичні сюрпризи й дарувати милі подарунки. Наприклад, у Йорданії на зйомках тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показував Новий канал, Володимир Дантес витратив половину свого бюджету – 50 доларів – на золоту каблучку для дружини.

– В Аммані є ціла вулиця з ювелірними крамницями. Золото там продають супервисокої проби, воно якісніше, ніж у нас. Золотих прикрас там дуже багато, і вони дуже дорогі. Мені показували ланцюжок, інкрустований діамантами, за 15 тисяч доларів. Дякую, давайте далі, – посміявся Володимир Дантес. – До речі, в Йорданії чоловіки не носять золото, лише жінки. Але в одному магазині я зустрів хлопця всього у сріблі, і той зізнався, що носить золото на шиї – невелику прикрасу, яку подарувала кохана. Йому не можна носити золото, але кохання – понад усе! Це наймиліше, що я чув.

Надя, яка гуляла столицею Йорданії із золотою безлімітною картою, теж не залишила чоловіка без подарунка.

Володимир Дантес зареєструвався в мусульманському Tinder

– Я привезла Вові багато класних пахощів, які купила в Петрі. Вова дуже їх любить, як і сухі парфуми – у нас удома ароматні палички стоять у кожній точці! – зізналася ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі Надя Дорофєєва.

Більше інсайдів зі зйомок «Орла& Решки. 10 років» у Йорданії від Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса – у «Тревел краш-тесті» на YouTube-каналі Нового:

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» та «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!