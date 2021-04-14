Новий каналОрел і Решка. Новий сезонНовиниВолодимир Дантес витратив половину бюджету на каблучку для Наді Дорофєєвої

Володимир Дантес витратив половину бюджету на каблучку для Наді Дорофєєвої

Володимир Дантес витратив половину бюджету на каблучку для Наді Дорофєєвої

Подружжя розповіло, що подарували одне одному після зйомок у тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років»

Найяскравіша пара українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес – одружилися понад п’ять років тому, але досі продовжують готувати одне одному романтичні сюрпризи й дарувати милі подарунки. Наприклад, у Йорданії на зйомках тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показував Новий канал, Володимир Дантес витратив половину свого бюджету – 50 доларів – на золоту каблучку для дружини.

Володимир Дантес витратив половину бюджету на каблучку для Наді Дорофєєвої

– В Аммані є ціла вулиця з ювелірними крамницями. Золото там продають супервисокої проби, воно якісніше, ніж у нас. Золотих прикрас там дуже багато, і вони дуже дорогі. Мені показували ланцюжок, інкрустований діамантами, за 15 тисяч доларів. Дякую, давайте далі, – посміявся Володимир Дантес. – До речі, в Йорданії чоловіки не носять золото, лише жінки. Але в одному магазині я зустрів хлопця всього у сріблі, і той зізнався, що носить золото на шиї – невелику прикрасу, яку подарувала кохана. Йому не можна носити золото, але кохання – понад усе! Це наймиліше, що я чув.

Володимир Дантес витратив половину бюджету на каблучку для Наді Дорофєєвої

Надя, яка гуляла столицею Йорданії із золотою безлімітною картою, теж не залишила чоловіка без подарунка.

Володимир Дантес зареєструвався в мусульманському Tinder

– Я привезла Вові багато класних пахощів, які купила в Петрі. Вова дуже їх любить, як і сухі парфуми – у нас удома ароматні палички стоять у кожній точці! – зізналася ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі Надя Дорофєєва.

Більше інсайдів зі зйомок «Орла& Решки. 10 років» у Йорданії від Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса – у «Тревел краш-тесті» на YouTube-каналі Нового:

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» та «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

 

новости орел и решка 10 лет