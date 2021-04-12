Надя Дорофєєва побувала в гостях у бедуїнів

Співачка і ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі познайомилася з кочівниками в пустелі Йорданії

Поїздка співачки Наді Дорофєєвої в Йорданію зі знімальною групою тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показує Новий канал, вийшла досить контрастною. У перший день дівчина жила в королівському люксі та харчувалася в одному з найдорожчих ресторанів країни, а вже наступного вирушила в пустелю — подивитися на древнє місто Петру і познайомитися з бедуїнами (це араби, які ведуть кочовий спосіб життя).

— Бедуїнів довго шукати не довелося — вони живуть просто на території Петри, у старих печерах і палацах. Влада їх не виганяє, а бедуїни за це підтримують Петру в чистоті, — розповіла Надя Дорофєєва.

Бедуїни хоч і живуть у тисячолітніх печерах, але цілком просунуті. Отримують електрику від сонячних батарей, у всіх є сучасні гаджети. А ще у них скрізь ідеально працює інтернет! На життя бедуїни заробляють в основному туризмом — катають на ослах, продають туристам сувеніри та проводять екскурсії своїми оселями.

Кочівники досить гостинні: вони пустили ведучу в свій будинок, пригостили кавою з кардамоном і навіть зробили їй макіяж — нафарбували Наді очі традиційною підводкою кохі з золи скельного ялівцю.

— Це дуже важливий процес для зору. Так око вбирає усі важливі речовини, які йому потрібні, — пояснив місцевий гід Таїр. — Кажуть, що зір у бедуїна, як у орла. Вони живуть у непростих умовах — сонце, пил, бруд. При цьому ви не побачите бедуїнів в окулярах, навіть якщо їм 70-80 років — бачать краще деяких молодих.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

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