«Довелося взяти себе в руки»: який страх Надя Дорофєєва поборола на зйомках «Орла&Решки»?

Ведуча святкового сезону тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» на Новому каналі розповіла про своє ставлення до екстриму

Вирушаючи до Йорданії на зйомки тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» (Новий канал), Надя Дорофєєва розуміла: її чекають дуже насичені, цікаві та яскраві дні. Щоправда, аби зняти пізнавальний випуск, співачка не тільки захоплювалася місцевими пейзажами і насолоджувалася місцевою їжею, а й виходила із зони комфорту.

— Я — максимально далека від екстриму людина, і на зйомках мені дісталися випробування, яких боялася найбільше. Можу сказати, що ця поїздка перевернула моє ставлення до екстриму. Я зважилася забратися в гору на машині — було дуже страшно, особливо, коли ми піднімалися під великим кутом, — розповіла ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі Надя Дорофєєва. — Але яку я відчувала в той момент гордість за себе!

Підйом в гору — не єдина фобія, з якою впоралася Надя. Погляд на країну з висоти пташиного польоту теж дався дівчині непросто.

— У мене був страх літати на вертольоті, який я також поборола. Мені просто довелося взяти себе в руки, щоб виглядати в кадрі безстрашною та впевненою, — додала Надя.

Чи вдалося співачці приховати від глядачів свої переживання, дізнаємося зовсім скоро. Дивіться всією сім’єю випуск тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом у суботу, 10 квітня, о 10:00 на Новому каналі!

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