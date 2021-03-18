Виросли поруч одне з одним: Юлія Саніна і ALEKSEEV зробили несподіване відкриття на зйомках «Орла&Решки» в Колумбії

Виявилося, що відомі музиканти провели все дитинство в одному районі, але дізналися про це лише за тисячі кілометрів від батьківщини

Вирушаючи на зйомки тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показує Новий канал, його ведучі – фронтвумен гурту The Hardkiss і співак ALEKSEEV – були готові до чого завгодно: підйому на 200-метрову висоту, спуску з водоспаду, інтерв’ю з братом найвідомішого наркобарона в світі Пабло Ескобара. Але вони й подумати не могли, яке відкриття зроблять одне про одного.

– Ми з Нікітою багато разів перетиналися, але це завжди було на рівні «привіт-привіт», особисто не знайомилися. По дорозі в Колумбію це виправили. І виявилося, що він теж з Києва, більше того – з мого району, деякий час ми навіть ходили в одну і ту ж школу! – зізналася Юлія Саніна. – Але через те, що Нікіта на кілька років молодший, одне одного не бачили.

Виявилося, музиканти виросли буквально в одному дворі.

– Ми жили на одній вулиці, біля метро Лівобережна – через три будинки одне від одного! І ходили в одну естрадно-джазову музичну школу. Тільки Юля її закінчила з відзнакою, а я пішов після другого класу, – додав ALEKSEEV. – Цікаво знайти земляка, коли опиняєшся на іншому материку. Завжди приємно знати, що поруч є своя людина.

Більше про те, що вразило Юлію Саніну і ALEKSEEV на зйомках «Орла&Решки» в Колумбії – у «Тревел краш-тесті» на YouTube-каналі Нового:

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел & Решка. 10 років» і «Орел & Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

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