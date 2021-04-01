Орел і Решка. 10 років: три історії від зірок, які не пройшли кастинг

Святковий сезон тревел-шоу на Новому каналі здійснив мрію багатьох артистів (а заодно – і їхніх прихильників)

Новий сезон найпопулярнішого українського тревел-шоу – «Орел&Решка. 10 років», який показує Новий канал – став по-справжньому святковим одразу з трьох причин. По-перше, так проект відзначив своє десятиріччя. По-друге, глядачі побачили в ролі ведучих своїх улюблених зірок. По-третє, здійснилася мрія багатьох артистів, які хотіли спробувати себе в ролі ведучих легендарного тревел-шоу, але свого часу не пройшли кастинг.

Michelle Andrade

Завдяки «Орлу&Решці» співачка Michelle Andrade вперше за три роки побувала в рідній Болівії і побачилася з батьком, бабусею та іншими родичами. А колись дівчина навіть уявити не могла, що прилетить до рідних зі знімальною групою легендарного тревел-шоу!

– Я давня фанатка цієї програми і могла лише мріяти, що якось сама стану її ведучою. До речі, пару років тому був кастинг… і я його не пройшла. Але не засмутилася, адже вірила: попереду мене чекає щось цікавіше – так і сталося, – зізналася Michelle Andrade Новому каналу. – Вдячна за цей шанс і неймовірний досвід.

Іван Дорн

Музикант Іван Дорн показав глядачам «Орла&Решки. 10 років» сонячну Португалію. Під час зйомок артист був готовий на все – він серфив у місці з найвищими хвилями і їв зубастого паразита.

– Я був радий доторкнутися до того, в чому завжди мріяв взяти участь. Якось не пройшов кастинг на ведучого в «Орла&Решку», і це перетворилося на мою мрію, – сказав Іван Дорн. – Але, можливо, якби я колись пройшов цей кастинг, зараз був би чудовим телевізійним діячем, а не музикантом.

Володимир Дантес

Співак Володимир Дантес уже має досвід зйомки в іншому тревел-шоу, але йому завжди хотілося підкорити саме «Решку». Тож на запрошення поїхати разом із дружиною, співачкою Надією Дорофєєвою, в Йорданію він, не замислюючись, відповів згодою (цей випуск глядачі Нового каналу побачать у суботу, 10 квітня, о 10:00 на Новому каналі).

– Згадати, що таке подорожі, спілкування з людьми, побачити радісні обличчя – це завжди приємно і круто. Але особливо я радів зйомці тому, що колись приходив на кастинг «Орла&Решки», але щось не пам’ятаю, щоб був ведучим до цього дня, – усміхнувся Володимир Дантес. – Зате вів іншу програму, і класно, що зараз «Орел&Решка» покликали нас із Надею в цей легендарний проект.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» та «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

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