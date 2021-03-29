Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали ведучими «Орла&Решки. 10 сезон»

Сімейний десант вирушив до Йорданії заради зйомок у святковому сезоні популярного тревел-шоу Нового каналу «Орел&Решка. 10 років»

У касті ведучих нового сезону найпопулярнішого українського тревел-шоу, яке показує Новий канал, «Орел&Решка. 10 років» – поповнення! До музикантів Michelle Andrade, Олексія Завгороднього (Позитив), Юлії Саніної, Івана Дорна та інших приєдналася найяскравіша сімейна пара в українському шоу-бізнесі. Звісно ж, йдеться про Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса! Вони знімали випуск у пустельній Йорданії.

– «Орел&Решка» – це проект, який не лише протримався 10 років на екранах, а став улюбленою програмою мільйонів глядачів по всьому світу, – зазначила Надя Дорофєєва. – Він зробив з простих хлопців і дівчат справжніх ведучих-зірок! Плюс, це проект, який не просто розважає глядачів, а й знайомить їх із нашим дивовижним світом. Я рада стати частиною тревел-легенди і зазирнути в неї зсередини.

Для Наді це перший досвід зйомки в подібному проекті. І хоча співачка звикла до частих роз’їздів і щоденної зміни обстановки, вона не очікувала, що робота в «Орлі&Решці» буде такою складною.

– Я думала, що насправді все легше! Графік дуже насичений, за тобою всюди слідують камери, хочеться все показати, – зізналася співачка Новому каналу. – Респект ведучим усіх сезонів! Мало хто розуміє, як артистам у концертному турі. А я тепер на власному досвіді знаю, що бути ведучою «Орла&Решки» непросто, але неймовірно цікаво.

А ось Володимир Дантес уже колись був ведучим іншого тревел-шоу – він об’їздив 75 країн, серед яких і Йорданія, тож знав, чого варто очікувати від неї.

– Колись я приходив на кастинг «Орла&Решки», але щось не пам’ятаю, щоб був ведучим до цього дня, – сміється Володимир Дантес. – Зате вів іншу програму, і класно, що зараз нас із Надею покликали стати частиною цього легендарного проекту. Вилетіти кудись в еру пандемії – це захват. Згадати, що таке подорожі, спілкування з людьми, побачити радісні обличчя – завжди приємно і круто, тож я був радий зйомкам.

Дивіться випуск «Орла&Решки. 10 років» із Надею Дорофєєвою та Володимиром Дантесом у суботу, 10 квітня, о 10:00 на Новому каналі!

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