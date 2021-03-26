Юлія Саніна розповіла про екстремальний політ, який не увійшов до випуску «Орла&Решки»

Ведуча колумбійського випуску «Орел & Решка. 10 років» Юлія Саніна розповіла, що окрім того, що глядачі Нового каналу побачили в ефірі – вертолітної прогулянки, спуску водопадом, інтерв’ю з братом Пабло Ескобара та візиту до місця вбивства та могили злочинця – під час подорожі до Медельїну вона встигла спробувати ще й hang gliding – політ на планері.

І хоча хронометражу випуску не вистачило на цю пригоду фронтвумен The Hardkiss, враження у Юлії залишились неймовірно яскраві.

– Коли я погодилася стати ведучою випуску «Орел&Решка. 10 років», розуміла, що буде якийсь екстрим, але до останнього не знала, що на мене чекає. І в момент, коли дізналася, що це буде hang gliding, навіть думала відмовитись, якщо чесно. Але потім дійшла висновку, що реально такий шанс випадає раз у житті! Якщо не зараз, то коли я ще таке спробую: у красивому місці, за чужий рахунок, – зі сміхом згадує артистка. – І відкрила в собі нові можливості. Був момент, коли нас вперше відчепили від човна, і ми різко злетіли, я просто верещала від страху. А потім заспокоїлася. Човник нас тягне, ми летимо повільно. Думаю, нормально, ось-ось загальмуємо, пришвартуємося… А нас раптом відчіпляють! І ось в небі я, якийсь мужик і цей hang glider – і все залежить лише від мого інструктора. А той ще мене підколював. Коли я зрозуміла, що нас нічого не тримає, було страшно. Ми літали не лише над сушею, а й над скелями, де можна з легкістю розбитися. Було складно повністю довіритися незнайомій людині, від якої в момент польоту залежить твоє життя. Але я змогла – й отримала насолоду!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

– У якусь мить зрозуміла, що не боюсь ані висоти, ані екстриму! І після цієї подорожі, можливо, простіше буду ставитися до такого, почну пробувати більше!

Це не єдиний екстрим, який Юлія Саніна спробувала у Медельїні. Більше про політ на гелікоптері та інші пригоди фронтвумен The Hardkiss та її напарника Нікіти Алєксєєва дивіться у випуску тревел краш-тесту – великого відеоінтерв’ю з ведучими «Орел&Решка. 10 років» на YouTube Нового каналу.

В тему:

Виросли поруч одне з одним: Юлія Саніна і ALEKSEEV зробили несподіване відкриття на зйомках «Орла&Решки» в Колумбії

Ексклюзив «Орла&Решки»: Юлія Саніна взяла інтерв’ю в рідного брата Пабло Ескобара