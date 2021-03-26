Тут відпочиває Леді Гага і майже немає знаків на дорозі: 5 цікавих фактів про Коста-Ріку

Ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» на Новому каналі побували в невеликій, але багатій державі в Центральній Америці

Коста-Ріка – унікальна країна, в якій є все, що обожнюють мандрівники. Її екзотичні чорнопісочні береги омивають два океани – Тихий і Атлантичний, а в самій країні величезна кількість лісів, заповідників, вулканів та гір. На цьому цікавинки Коста-Ріки не закінчуються – ще п’ятьма фактами поділилися ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показує Новий канал, учасники групи Artik&Asti Артем Умрихін і Анна Дзюба.

Факт №1: пластикові гроші

Коста-Ріка – перша країна в світі, де почали розплачуватися пластиковими грішми. Це сталося у 1983 році. Розраховуватися пластиком дуже зручно у спекотному кліматі – гроші не зношуються і служать довше. До речі, виглядають вони дуже яскраво і красиво – вважай, сучасний витвір мистецтва!

Факт №2: дивні правила дорожнього руху

У Коста-Ріці особливі правила дорожнього руху. До 2012 року в країні взагалі не було дорожніх знаків! Не сказати, що зараз дороги країни ними рясніють, тож іноземним водіям орієнтуватися без карти буде вкрай складно. Майте на увазі, якщо збираєтеся кататися Коста-Рікою в авто.

Факт №3: місце відпочинку голлівудських зірок

З іспанської назва країни перекладається як «багатий берег». У 2009, 2012 та 2016 роках саме Коста-Ріка займала перше місце в Міжнародному індексі щастя. Тож не дивно, що саме тут, у провінції Гуанакасте, часто відпочивають голлівудські зірки і топ-моделі – Леді Гага, Хайді Клум, Ірина Шейк. Зак Ефрон тут серфить на хвилях, а Мел Гібсон у 2006 році навіть купив тут віллу.

Факт №4: короткий день

День у Коста-Ріці дуже короткий – вже до шостої вечора на вулицях – суцільна темрява. Дороги не завжди олсвітлюються, часто буває туманно, тож туристам слід бути вкрай обережними.

Факт №5: розорення туристів

У Коста-Ріці з мандрівників гребуть гроші буквально за все. Мало того, що вхід в усі заповідники для іноземців у десятки разів дорожчий, ніж для місцевих жителів – з туристів беруть гроші навіть за те, що є безкоштовним у всьому світі! Наприклад, іноземці мають платити, щоб попрацювати в центрі допомоги тваринам.

– Скрізь волонтери працюють безкоштовно, а в Коста-Ріці ти маєш доплатити, щоб виконати брудну роботу в центрі порятунку тварин. Але від охочих попрацювати немає відбою, особливо від студентів з розвинених країн! – розповів ведучий «Орла&Решкаи 10 років» на Новому каналі Артем Умрихін. – Наприклад, там я зустрів дівчину, яка навчалася в Кембриджі, а тепер платить 150 доларів, щоб готувати їжу мавпам.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років» і «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

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