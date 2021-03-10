«Будемо відзначати!» – Віра Брежнєва та Вєрка Сердючка з мамою стали ведучими «Орла&Решки»!

Здається, з’явився претендент на звання найяскравішого випуску популярного українського тревел-шоу за всі десять років його існування

Найпопулярніший український тревел-проект «Орел&Решка», як і обіцяв, відзначає своє десятиріччя з розмахом – з найяскравішими зірковими ведучими. Глядачі Нового каналу вже насолодилися подорожжю в Болівію разом із музикантами Michelle Andrade і Олексієм Завгороднім (Позитив), скоро вони вирушать у віртуальну подорож до Колумбії разом із фронтвумен The Hardkiss Юлією Саніною та співаком ALEKSEEV.

Дивить: Орел&Решка. Тревел краш-тест ведучих Мішель Андраде і Позитива. Ексклюзивне інтерв’ю!

Але головний сюрприз – попереду. Адже фінальний випуск сезону «10 років» проведе найяскравіша зірка українського шоу-бізнесу – Вєрка Сердючка – разом зі своєю мамою! А компанію їм складе чарівна співачка Віра Брежнєва.

– Десять років тому команда «Орла&Решки» вперше вирушила в подорож. Чесно зізнаємося, тоді ми й гадки не мали, що в результаті вийде півтисячі цікавих випусків! І ось ми зняли заключний випуск зіркового сезону «Орел&Решка. 10 років», і він буде супернезвичайним! – обіцяє генеральний продюсер «Орла&Решки» Олена Синельникова. – Ми не випадково запросили ведучими цього випуску Вєрку Сердючку і Віру Брежнєву. Адже цього вікенду ми не будемо ходити по музеях і роздивлятися міські пам’ятки Барселони. Ми будемо СВЯТ-КУ-ВА-ТИ! А яке свято без «Вечериночки» і «Хорошо, все будет хорошо»?

Заінтриговані? Ще б пак! Цей випуск точно увійде в історію тревел-шоу як найбільш яскравий, святковий і веселий. А побачити його ви зможете в суботу, 17 квітня, о 10:00 на Новому каналі.

Дивіться усією сім’єю тревел-проект «Орел&Решка. 10 років» та «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!

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