«Сім’я далеко, але завжди в моєму серці»: Michelle Andrade — про болівійську рідню

Ведуча першого випуску «Орла&Решки. Новий сезон» на Новому каналі поділилася спогадами про дитинство в Болівії

Десять років тому співачка Michelle Andrade переїхала в Україну з рідної Болівії. І хоча після зміни місця проживання вона фізично віддалилася від сім’ї, її стосунки з рідними лише покращилися. А недавно з’явився прекрасний привід побачитися з близькими — дівчина стала ведучою першого випуску проекту «Орел&Решка. Новий сезон», який показує Новий канал, і відправилася в Болівію.

Дивись: Болівія: Мішель Андраде потрапить у минуле! Орел і решка. Новий сезон. Випуск 1t

— На жаль, на батьківщину я літаю нечасто. Це була моя друга поїздка за 10 років, але це не означає, що я втратила зв’язок з рідними — у нас є сімейний чат, де ми спілкуємося, ділимося фото та відео. Сім’я далеко, але завжди в моєму серці, — зазначила ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — Як каже моя болівійська бабуся: «Відстань — не привід забути тебе, навпаки, чим далі ти від мене, тим ближче я тебе відчуваю». Тому не сумуйте, якщо ви далеко від сім’ї — стосунки стають тільки міцнішими.

Про болівійське дитинство Michelle Andrade згадує з трепетом — воно було наповнене любов’ю і увагою близьких.

— Найяскравіший спогад з дитинства — це Різдво. Ми чекали цього дня більше, ніж Новий рік і день народження. На Різдво ми завжди збиралися всією родиною, всією своєю двадцяткою, в будинку у бабусі, накривали стіл, готували подарунки, веселилися… — згадує Michelle Andrade. — Я вдячна батькам, що вони прищепили нам таку любов до сім’ї.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» щосуботи о 10:00 на Новому каналі! У наступному випуску, який вийде 27 лютого, шоумен Олександр Гудков і музикант Іван Дорн відправляться на край світу — в Португалію.

В тему:

Орел&Решка. Тревел краш-тест ведучих Мішель Андраде і Позитива. Ексклюзивне інтерв’ю!