Сік з кукурудзи та нирковий суп: незвичайні страви, які варто спробувати в Болівії

Ведуча першого випуску тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі Michelle Andrade розповіла про улюблені болівійські страви

Болівія — дуже незвичайна країна в Південній Америці. Вона не перестає дивувати своїми контрастами — тропіки та тумани, спека і дощ… А ще у болівійців особлива, дуже смачна кухня. Що обов’язково варто спробувати в цій країні, розповіла ведуча першого випуску проекту «Орел&Решка. Новий сезон», який показує Новий канал, співачка Michelle Andrade. До речі, сама вона з Кочабамби, а це місто називають столицею болівійської кухні.

Дивись: Болівія: Мішель Андраде потрапить у минуле! Орел і решка. Новий сезон. Випуск 1

— З місцевою кухнею найкраще знайомитися на продуктовому ринку. Обов’язково спробуйте популярний місцевий напій — аппі. Це традиційний болівійський сік — кукурудзу кип’ятять у воді з ананасами, корицею та гвоздикою. Він дуже солодкий на смак, зазвичай подають з емпонадо. Це щось типу пиріжка, він схожий на чебурек з сиром і цукровою пудрою, — зазначила Michelle Andrade.

Найулюбленіша болівійська страва дівчини — нирковий суп, який готують з нирок корови.

— Я не їла його більше десяти років! На вигляд він так собі, а от на смак… вау! Я б цей суп ні з чим не порівнювала, у нього особливий смак і запах. Дуже ситний і жирненький — у в ньому є картопля і м’ясо, — додала ведуча «Орла&Решка. Новий сезон» на Новому каналі. — До того ж, його подають дуже великими порціями!

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» щосуботи о 10:00 на Новому каналі! У наступному випуску, який вийде 27 лютого, ви побачите музиканта Івана Дорна і шоумена Олександра Гудкова — вони будуть подорожувати з рюкзаком і безлімітною золото картою Португалією.

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