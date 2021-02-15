Живуть в умовах ХІХ століття: Michelle Andrade побувала вдома у менонітів

Ведуча першого випуску тревел-проекту «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі поїхала в гості до представників старовинної релігійної громади

Завдяки проекту «Орел&Решка. Новий сезон», який показує новий канал, співачка Michelle Andrade вперше за три роки побувала на батьківщині – вона відвідала сонячну Болівію. Там дівчина не лише побачилася з рідними, а й сходила в гості до менонітів – послідовників старовинної громади.

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Народилася ця течія в Нідерландах, але там їх одразу не злюбили. Тому меноніти втекли з країни й шукали собі укриття в різних куточках світу. До речі, меноніти живуть і в Україні – у Запорізькій та Херсонській областях. Саме вони колись заснували в Донецькій області селище Нью-Йорк (зараз – Новгородське), якому хочуть повернути історичну назву.

– До менонітів не організовують тури – вони не люблять туристів і всіх, хто не належить до їхньої громади, – пояснила Michelle Andrade. – Перше, що кидається в очі – одяг. Він старовинний. Ні тобі футболок, ні худі, ні регланів. Жінки носять однакові прапрапрабабусині сукні. А чоловіки різного віку ходять в однакових ковбойських сорочках і комбінезонах. Це строгий дрес-код громади. Вони не купують одяг – кожна жінка-меноніт зобов’язана пошити одяг для всіх членів сім’ї.

Меноніти настільки закриті від зовнішнього світу, що навіть живучи в Болівії, не говорять іспанською. Їхня мова – німецька.

– Життя менонітів сповнене дивних правил і абсурдних табу. Наприклад, у них заборонена контрацепція – тому в кожній родині стільки дітей, скільки Богу завгодно, може бути 15 або навіть 19, – розповіла ведуча реаліті «Орел&Решка. Новий сезон» на Новому каналі. – Їм не можна користуватися електрикою, вночі меноніти вмикають газові лампи. Вони не дивляться телевізор, не слухають радіо, не читають книги – лише Біблію.

Меноніти ніколи в житті не торкалися телефону й комп’ютера – вважають їх диявольськими спокусами. А ще в них вважається гріхом забивання голови зайвими знаннями, особливо, якщо ти жінка – вони вміють тільки читати і писати. Більше того, під заборону в менонітів потрапили водопровід і каналізація! Щоб помитися, вони тягнуть шланг від колодязя, а всі туалети – вуличні. За порушення правил тут карають з усією суворістю: відлучають від церкви й виганяють із громади. Для них такий результат гірший за кінець світу.

– Чоловіки працюють на полі, на фермі або на будівництві. Жінки виховують дітей, шиють одяг, готують їжу. Щонеділі всі ходять до церкви – це головна подія в їхніх життях, – ділиться Michelle Andrade. – Меноніти не беруть участі в політиці і не служать в армії. Головні – дев’ять священиків і єпископ, які вибираються довічно. На перший погляд таке життя може здатися легким і безтурботним… але вирватися з цих умов ХІХ століття з безліччю заборон неможливо. Та й навіщо? Більшість із них не пристосовані до життя в сучасному світі.

Дивіться усією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон» щосуботи о 10:00, на Новому каналі!

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