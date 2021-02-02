«Орел&Решка. 10 років»: як знімали святковий сезон у карантин

Творці популярного тревел-шоу розповіли, як проходили зйомки нового сезону в умовах пандемії

Коли творці найпопулярнішого українського тревел-шоу «Орел&Решка» вирішили відзначити десятиліття в ефірі святковим сезоном, перешкодити його зйомкам не могло ніщо. Навіть карантин і закриті кордони. Звичайно, вибір країн для подорожей значно звузився, але цікавих місць все одно вистачило з головою.

Щоб відзняти сезон «Орел&Решка. 10 років», прем’єра якого відбудеться 13 лютого о 10:00 на Новому каналі, команда дотримувалася всіх необхідних заходів безпеки і регулярно здавала тести на COVID-19.

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— Зйомки ускладнилися постійними ПЛР-тестами — їх потрібно здавати або за 48, або за 72 години до вильоту, а це знімальний період! Продюсер шукає, де вся група може здати ПЛР-тести, щоб відправитися в наступну країну. Вони у нас вже йдуть, як насіння, — сміється генеральний продюсер шоу Олена Синельникова.

Здати ПЛР-тест під час зйомок тревел-проекту за кордоном — це не просто сходити в найближчу лабораторію і «відстрілятися». Продюсери шоу цілком можуть складати список найбільш незвичайних місць, в яких складали тести на COVID-19! При цьому, незважаючи на величезну кількість зданих тестів, знімальна команда кожен раз переживає за їх результати.

— Як би ми не захищалися, як би не стежили за собою, ніколи не знаємо: а раптом тест покаже позитивний результат? І все завалиться, як картковий будиночок, — додала Синельникова. — Кожен день, кожну годину роботи ми знаходимося на межі нервового зриву.

Дивіться всією сім’єю прем’єру святкового сезону «Орел&Решка. 10 років» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!

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