Юлія Саніна стала ведучою «Орла&Решки. 10 років»

Продовжуємо розкривати імена зірок, які проведуть святковий сезон тревел-шоу на Новому каналі

Радісна новина для всіх, хто з нетерпінням чекає виходу святкового сезону «Орел&Решка. 10 років» на Новому каналі: до зіркових ведучих Michelle Andrade, Олексія Завгороднього (Позитива), Івана Дорна та Олександра Гудкова приєдналася фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Тест: Чи могли б ви стати ведучим «Орла&Решки»?

Кілька тижнів тому Юлія Саніна заінтригувала шанувальників постом про подорож, у яку вона вперше за 12 років вирушила без чоловіка. Виявилося, тоді фронтвумен The Hardkiss знімалася у новому сезоні «Орла&Решки»:

– Більше не секрет! Куди літала, чому без чоловіка. Ми зі співведучим відкрили для себе дуже особливе місто. Є ідеї, яке? Вже цієї весни на Новому каналі, – написала вона.

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Відмовитися від можливості стати ведучою найпопулярнішого українського тревел-шоу в дівчини навіть думки не було.

– Я прихильниця «Орла&Решки» багато років, знаю багатьох ведучих – ми дружимо. Ця передача вже стала для мене рідною! – зазначила Саніна. – Коли хочу поїхати в нове місто, насамперед дивлюся випуск «Орла&Решки», щоб дізнатися якісь нюанси та ціни. Тож перше, що я запитала, коли мене запросили на зйомки: «Це на сезон чи разова акція?» Якби запросили на весь сезон, я б погодилася, хоча це й колосальна праця.

Дивіться усією сім’єю прем’єру сезону «Орел&Решка. 10 років» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!