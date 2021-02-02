Найбільші провали на зйомках «Орла & Решки» за 10 років. Ексклюзив!

Генеральний продюсер тревел-проекту Олена Синельникова розповіла, з якими труднощами періодично доводиться стикатися команді, в яких країнах зйомку було організувати найскладніше, і чому частина матерiалiв не потрапляє в ефіри.

Багато хто уявляє собі зйомку «Орла&Решки», як лайтову прогулянку з кількома камерами, в які усміхається щасливчик-ведучий, на тлі красивих пам’яток. Здається, достатньо лише згадати про те, що в місто приїдуть знімати тревел-шоу, як усі двері одразу ж відчиняться, і перед командою «Орла&Решки» простелять червону доріжку. Але реальність виглядає дещо інакше. Швидше, зовсім інакше!

Наприклад, у Північній Кореї до ведучого і знімальної групи… приставили серйозну охорону:

– Обидві групи в Північній Кореї супроводжували спеціально навчений гід і по дві людини зі служби державної безпеки, – згадує Олена Синельникова. – Просто щоб підняти камеру й натиснути запис, потрібно було попередньо спитати дозволу й чітко показати, що ти збираєшся знімати. Також ти не можеш просто так вийти з автобуса або готелю і піти гуляти, навіть без камери !!! Та оскільки знімальна група «Орла&Решки» – досвідчені бійці, наші супроводжуючі дуже втомлювалися й іноді не мали сил з нами боротися.

А з Марокко команді якось довелося і взагалі виїхати з порожніми руками:

– Це захоплююча історія з міста Ессуейра. Облом десятиліття. Група вже приїхала на зйомки, але сиділа в готелі й чекала офіційного дозволу. Без нього знімати в Марокко не можна. Епізод так і не зняли, поїхали ні з чим. Але випуск про Ессуейру досі в наших мріях.

Випуск в Узбекистані «Орлу&Решці» вдалося зняти лише з другого раз

З першої спроби не вдалося зняти випуск і в Узбекистані:

– Одного разу, в сезоні «Назад в СРСР», прилетіли в Узбекистан, але групу завернули назад, і довелося летіти знімати в Душанбе (Таджикистан). Випуск в Узбекистані «Орлу&Решці» вдалося зняти лише з другого разу, під наглядом Міністерства туризму. На кожному перехресті нас зупиняли співробітники внутрішніх справ, і всім потрібно було пред’явити документи й показати офіційний дозвіл. Без нього їхати в Узбекистан з камерою немає сенсу. Навіть автограф Насті Івлєєвої не допомагав, – з усмішкою згадує Олена. – До речі, в Туркменістані досі не можемо отримати дозвіл на зйомку.

До списку факапів команди «Орла&Решки» потрапив і туристичний Єгипет:

– Там дуже складно отримати дозвіл на зйомку. У морському сезоні начебто і домовленості були, і дозволи, та все одно на кожному кроці нам забороняли знімати, навіть деякі приватні локації нам відмовляли! Ми всіма можливими способами намагалися домовитися, і зрештою все одно ледве відзняли.

Олена зізналася, що найбільше продюсери ненавидять знімати в бідних африканських країнах (Уганда, Ефіопія, Бенін та ін).

– Там будь-який турист досі сприймається місцевими, як мішок грошей на ніжках. Чхнув – плати. О, ти ще й з камерою? – плати втричі більше. Є цілий талмуд оповідань від нашого продюсера, фахівця з Африки Марини Гранкіної :).

Є матеріали, які вирішили назавжди залишитися в Гранд Каньйоні разом із розбитим коптером

Та навіть якщо зірки зійшлися, і відзняти матеріал вийшло, зовсім не факт, що він вийде в ефір!

– З кожного міста до нас приїжджає в середньому 8-10 годин матеріалу, а в ефір виходить 50 хвилин. Порахуйте. Це як приготувати фреш: щоб отримати літр соку, іноді потрібно вдесятеро більше фруктів. Але! Нас рятує «Невидане»! Найцікавіші сюжети, що не увійшли до ефіру, ми радісно показуємо там. Ще не виходить матеріал, який з якоїсь причини не доїхав до Києва. І таке буває! Наприклад, третій знімальний день у Більбао. Я тоді була режисером, – згадує Олена. – Ми повернулися зі зйомки о четвертій ранку, а за годину чи дві нам потрібно було їхати в аеропорт, і я помилково злила одну й ту ж карту. Таким чином весь другий день у Більбао стерла.

Бували в історії «Орла&Решки» й випадки, коли матеріал «пропадав» через НП з технікою:

– Є матеріали, які вирішили назавжди залишитися в Гранд Каньйоні разом із розбитим коптером, «відпочити» на дні Атлантичного океану тощо. У хлопців був матеріал, який «втік» з гоу-прошкою просто з капота машини під час проїздок у Юті. Довелося перезнімати з Птушкіним половину знімального дня!

Сезон «Орел&Решка. 10 років» знімається в особливих, карантинних умовах, та ще й із зірками в ролі ведучих! Тому історій у Олени Синельникової та команди проекту цього року точно стане більше. А яким буде результат непростих зйомок святкового сезону тревел-шоу, ви побачите вже 13 лютого о 10:00 на Новому каналі! Не пропустіть!

В тему:

Юлія Саніна стала ведучою «Орла&Решки. 10 років»

Тест: Чи могли б ви стати ведучим «Орла&Решки»?