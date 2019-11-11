Шістнадцятирічна школярка Віра із простої сім’ї проти своєї волі потрапляє у приватну школу, де навчаються діти багатих і впливових батьків. Найкозирніший та наймажорніший у школі – 10 клас. Саме там навчається Роман, син засновника школи та його колишньої дружини, голови шкільного батьківського комітету та відомої світської левиці Ілони Закревської. Учнів приватної школи підозрюють у торгівлі наркотиками. Поліція хоче викрити злочинців, і тому Віра змушена шпигувати за Романом.

Дівчина опиняється у центрі закрученої детективної інтриги, де справжній зловмисник веде свою гру. Віру використовують і підставляють, щоб звинуватити Романа у наркоторгівлі... І саме тоді дівчині доведеться обирати: зрадити Романа і здати його поліції, щоб врятувати брата, чи повірити хлопцю й захищати його, незважаючи на всі докази…

Дивіться серіал «Новенька» з 26 листопада о 22:00 на Новому каналі