Шестнадцатилетняя школьница Вера с простой семьи против своей воли попадает в частную школу, где учатся дети богатых и влиятельных родителей. Самый козырный и нмажорный в школе - 10 класс. Там учится Роман, сын основателя школы и его бывшей жены, председателя школьного родительского комитета и известной светской львицы Илоны Закревской. Учеников частной школы подозревают в торговле наркотиками. Полиция хочет разоблачить преступников, и поэтому Вера вынуждена шпионить за Романом.

Девушка оказывается в центре закрученной детективной интриги, где настоящий злоумышленник ведет свою игру. Веру используют и подставляют, чтобы обвинить Романа в наркоторговле ... И именно тогда девушке придется выбирать: предать Романа и сдать его полиции, чтобы спасти брата, или поверить парню и защищать его, несмотря на все доказательства ...

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