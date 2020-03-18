Також артист проведе онлайн концерт у своєму Instagram

«Музика не вірус – її не зупиниш», – такими словами український співак MÉLOVIN оголосив виклик #ExpectationsChallenge. Він пропонує усім фанатам своєї творчості та молодіжного серіалу «Новенька» повторити мелодію з оригінальної пісні Expectations або саундтреку «Вітрила» за допомогою келехів з водою. За добу участь у челенджі взяли більше сотні учасників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram melovin_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фани артиста зіграли мелодію хіта Expectations в найрізноманітніший спосіб на музичному інструменті з келихів. Це виявилося не так просто, адже від кількості води змінюється нота і навіть різні келехи, склянки по-іншому звучать. Кожен може почути мелодії, які інтерпретували меловінатори за хештегом #ExpectationsChallenge.

Та на цьому артист не зупинився, MÉLOVIN один з перших українських артистів, які оголосили про свій онлайн концерту. Виступ артиста транслюватиметься на офіційній сторінці в Instagram – в середу, 18 березня, о 19:00. Прямий ефір відбуватиметься з міста Харкова, де зараз знаходиться MÉLOVIN.

Як каже артист, головна ідея цього концерту потішити та підтримати своїх фанів, які не змогли потрапити на концерти туру, який співак змушений був перенести через епідемію вірусу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram melovin_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

MÉLOVIN обіцяє, що на онлайн концерті кожен зможе відчути затишну та домашню атмосферу з улюбленими піснями. Композиції для онлайн концерту артиста доручив вибрати меловінаторам у коментарях на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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