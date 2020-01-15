Шок! З ким насправді зустрічаються Єгор Козлов та Настя Нестеренко з Новенької»?
Актори серіалу Нового каналу провокують нові плітки про їхнє особисте життя
Нещодавно в Instagram новоканальських серіалів з’явилося кілька провокуючих фото Єгора Козлова та Насті Нестеренко. Мовляв, актори молодіжної мелодрами «Новенька» крутять роман не одне з одним, а з іншими колегами по серіалу.
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Спочатку у своєму Instagram Єгор запостив свою переписка з Анною Тихомировою, яка грає Анну-Марію. У ній Аня ревнувала Єгора до колеги по серіалу Іри Макарової, яка грає Лару. У відповідь на ревнощі Єгор заспокоїв дівчину, що «вона найкраща». Актор навіть написав їй заповітне слово: «Люблю».
А вже через деякий час в Instagram серіалів Нового каналу опублікували фото, на якому Настя Нестеренко цілується з Захаром Шадіним, який зіграв Вадима. По серіалу у пари не було стосунків, а тому цей кадр точно не зі зйомок.
– У мене є людина, до якої хочеться повертатися додому ввечері, – прокоментувала підозри Настя Нестеренко.
А ось виконавець ролі Романа Єгор Козлов розповідати нічого не захотів. Він вважає, що особисте життя повинне залишатися непублічним.
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Шанувальники серіальної пари Віри та Романа дуже хочуть, щоб Настя та Єгор виявилися парою і в житті. Але такі фото ставлять реальність роману під сумніви.
Що ж там насправді відбувається між Настею та Єгором з «Новенької» та з ким вони зустрічаються у житті, досі залишається загадкою.
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