Чим зайнятися під час карантину? Топ-5 ідей від KHAYAT

Під час всеукраїнського карантину ініціативу #залишайсявдома підтримують абсолютно усі. Виключенням не стали і зірки українського шоу-бізнесу. Так, співак KHAYAT теж на час карантину залишається вдома та намагається з користю провести вільний час, якого так мало у артистів.

Спеціально для читачів сайту Нового каналу KHAYAT поділився своїми топ-5 ідеями, чим зайнятися на карантині:

1.Почни займатися спортом вдома. Відмазки типу «немає часу» вже не працюють. Багато хто тепер економить час на дорогу до роботи і назад, адже працює вдома. Зараз є вдосталь часу, аби зайнятися своїм тілом в домашніх умовах та почати підготовку до літа.

2.Подивися круті фільми та серіали. Ось на це мені завжди не вистачає часу. Серед фільмів дуже раджу «Паразитів» та «Джокера», а серед серіалів – «Перші ластівки». Це крута українська робота, яка безперечно варта уваги.

3.Прокачай мозок. Є можливість відпочити за якісною літературою, або ж, наприклад, почати вивчати іноземну мову. Багато курсів зараз доступні безкоштовно в режимі онлайн. Не марнуй час за гаджетами та у соцмережах. Ми всі це робили і до карантину. Використай час для саморозвитку.

4.Проводь більше часу зі своїми рідними. Піклуйся про своїх близьких, особливо про старше покоління. Адже бабусі та дідусі найбільше знаходяться у зоні ризику, не забувай про це.

5.Зміни щось у своєму житті. Давно хотіла зробити перестановку у квартирі? Будь ласка! Нова зачіска, інший стиль одягу. Дозволь собі піти на експерименти, які зазвичай забороняла.

Сам KHAYAT заявив, що під час карантину часу дарма не втрачає і активно працює над новими піснями. Тому з нетерпінням чекаємо на класні хіти. Бережи себе та оточуючих – #залишайсявдома!

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