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«Вирішили продовжити освітній тур»: Олександр Педан з донькою почали зйомки другого сезону «УніверCheck»

«Вирішили продовжити освітній тур»: Олександр Педан з донькою почали зйомки другого сезону «УніверCheck»

Мандрівку українськими вишами ведучий Нового каналу та Лера почали з Тернополя

Молодь має залишатися та навчатися в Україні – гасло освітнього тревел-проекту ведучого Нового каналу Олександра Педана «УніверCheck». Перший сезон зняли до повномасштабної війни, а показали влітку. За сюжетом, зірковий тато разом із 17-річною донькою Лерою мандрували українськими вишами, аби знайти навчальний заклад для дівчини. Розглядали університети з поглядів батька та абітурієнтки, дізнавалися все про спеціальності, інспектували гуртожитки, знайомилися з місцевим студентським життям, досліджували логістику та особливості міст.

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«Вирішили продовжити освітній тур»: Олександр Педан з донькою почали зйомки другого сезону «УніверCheck»

– Попри те, що «УніверCheck» ми показували в перші місяці війни, його сприйняли дуже позитивно, – говорить Олександр Педан. – Ми отримали безліч схвальних відгуків від молоді й прохання приїхати зі зйомками в інші міста України. Тож вирішили продовжити свій освітній тур, бо прагнемо, щоб абітурієнти дізналися про якомога більшу кількість класних вишів в Україні.

«Вирішили продовжити освітній тур»: Олександр Педан з донькою почали зйомки другого сезону «УніверCheck»

Щоправда, тепер донька Олександра Педана, яка є його співведучою у проекті, їздитиме не як абітурієнтка, а як студентка-першокурсниця. Після закінчення першого сезону «УніверCheck» Валерія вступила в Український Католицький Університет на спеціальність «соціологія».

– Я розумію абітурієнтів, для яких вибір університету – це дуже стресово. Зовсім недавно була такою ж розгубленою, – ділиться Лера Педан. – Тож у новому сезоні «УніверCheck» спробую поділитися своїм досвідом. І сподіваюся, що через зйомки пропущу не надто багато пар (усміхається).

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У новому сезоні проекту акцент буде на професії, щоб показати перспективу навчання в українських вишах. Зйомки відбудуться у десяти містах України. Почали з Тернополя.

– У команді «УніверCheck» є тернополяни, які дуже розхвалювали своє місто. Вони ж випускники університету, який ми зніматимемо. Але поїхали туди не лише тому. Це справді класний виш! З радістю розказав би більше, але краще ми покажемо у новому сезоні, – каже Олександр Педан.

Другий сезон проекту «УніверCheck» чекайте на початку 2023 року! І стежте за новинами Нового каналу, аби першими дізнаватися про цікавинки знімального процесу.

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