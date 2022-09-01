«Донька стала студенткою»: Олександр Педан розповів, куди вступила його Лера

Ведучий Нового каналу поділився ексклюзивними подробицями про виш та спеціальність дочки

Протягом літа громадський діяч та ведучий проекту Improv Live Show, який покаже Новий канал, Олександр Педан разом зі своєю 17-річною Лерою показували освітній тревел «УніверCheck». У проекті зірковий татусь з донькою подорожували Україною та інспектували університети. Все для того, аби допомогти Валерії та іншим абітурієнтам визначитися з вишем та спеціальністю. Проект закінчився, осінь розпочалася, саме час розкрити всі карти!

Зараз дивляться

– Вітаю всіх з 1 вересня, з Днем знань, з початком нового навчального року! Аж не віриться, але цього року Лера до школи вже не йде. Можете привітати нас, тому що донька стала студенткою Українського Католицького Університету у Львові, спеціальність – «соціологія», – поділився Олександр Педан. – Я вважаю, що це один з найсучасніших та найпрогресивніших університетів нашої країни. Ми об’їхали всю Україну в пошуках універу для Лери. Вона побачила аж 12 різних вишів. Коли були у Львові й «під мікроскопом» розглядали Львівську Політехніку, заїхали в УКУ. Коли став вибір, ми ще раз відвідали цей виш, і донька зрозуміла, що він – для неї. Пишаюся своєю Лерою, яка, по-перше, цей період пройшла сама, а по-друге, обрала університет саме в Україні. Для нас пріоритетно навчатися тут. У нашій країні найкраща освіта, і важливо, щоб українські діти її здобули й потім працювали, відновлювали й розбудовували найкращу Неньку.

«Я навчив сина»: Олександр Педан – про найпозитивніший момент за війну

Педан зізнається, що щасливий за доньку. Але не приховує хвилювання та батьківського суму.

– Я вважаю себе досі молодим батьком, – сміється Олександр. – Але трошки шокований, тому що пам’ятаю, як Лера йшла до першого класу, а тут вона вже вступила до університету. Плюс, тепер житиме в гуртожитку УКУ у Львові. Звісно, ми будемо бачитися, адже не так далеко. Але все одно це початок самостійного життя. Ми з дружиною навіть по-білому заздримо, тому що в неї зараз будуть найкращі студентські роки, спілкування, знайомства.

Олександр Педан налаштовує доньку на насичений навчальний рік. І того ж бажає усій українській молоді та дітям!

– Безумовно, сподіваюся, що буде можливість навчатися офлайн і здобувати все, що дають в школах та університетах, не лише через гаджети, – каже ведучий Improv Live Show (Новий канал). – Шановні діти, студенти! Ваша праця у школах та університетах – найбільший внесок у нашу перемогу. Пам’ятайте, що ви – українці, які навіть у найтяжчі часи творять нову історію держави. Сил вам і натхнення. Слава Україні!