«Я навчив сина»: Олександр Педан – про найпозитивніший момент за війну

Ведучий Improv Live Show, яке восени покаже Новий канал, зізнався, яку важливу навичку прищепив своєму 5-річному Маріку за літо

Незважаючи на війну в Україні, діти мають розвиватися! Нікому й ніколи не вдасться забрати в маленьких українців дитинство. В цьому переконаний ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан. Окрім волонтерської діяльності цього літа йому вдалося провести з 5-річним сином Маріком багато часу та ще й навчити його важливої справи!

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– Найпозитивніший момент за ці шість місяців це те, що я навчив сина кататися на велосипеді. Він поїхав на двох колесах, і це так круто! – розповів телеведучий в YouTube-проекті «Розмова». – Маріку п’ять із половиною років. На початку війни було видно, що йому важко через недосипи, через зміну місця проживання, через походи в підвал. Але він адаптувався.

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У перший день вторгнення Педан із сім’єю виїхав з Києва у рідне місто ведучого Хмельницький.

– Зараз діти потребують більше нашої уваги. А ще дуже чітко відчувають ситуацію, – говорить Олександр. – З перших днів ми говоримо з Маріком і пояснюємо все, як є. А ще, я вважаю, дітей треба побільше завантажувати справами, займати активностями, щоб вони відволікалися.

Олександр Педан проводив із сином багато часу й до війни. Одним з найяскравіших способів дозвілля був скеледром. Зірковий татусь своїм прикладом показував п’ятирічному сину важливість спорту та прищеплював любов до нього.

– Я хочу бути для сина не супергероєм, а справжнім другом. Ми називаємо один одного baddy, тобто «людина, якій можна цілковито довіряти». Навіть своє життя. Готовий завжди підтримувати Маріка, страхувати його. Дружні стосунки – це найголовніше, – каже Педан.