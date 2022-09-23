Кулеба посміявся над Лавровим, який втік після свого виступу із Ради безпеки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі на засіданні Ради Безпеки ООН протролив голову російського МЗС сєргія лаврова, який пішов одразу після свого спічу з купою пропаганди

Про це повідомляє «Європейська правда».

Зараз дивляться

– Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати, – сказав Кулеба, вочевидь відсилаючи до порівняння з відступом російської армії під час контрнаступу українських сил на Харківщині.

Зазначимо, що Лавров прибув на засідання Радбезу, присвячене ситуації в Україні, із запізненням на півтори години й лише на свій виступ. У своїй промові так званий дипломат вкотре повторив російські пропагандистські тези про «злочини київського режиму», який покривають США і їхні союзники. Також Лавров звинуватив українців у «нацизмі», а також сказав, що «Україна остаточно перетворилася в тоталітарну державу неонацистського спрямування».

– США і їхні союзники при потуранні міжнародних правозахисних інститутів вісім років планомірно покривають злочини київського режиму, вибудовуючи свою політику щодо Зеленського, виходячи з відомого американського принципу: він, звичайно, с*чий син, але він наш с*чий син, – сказав лавров.

Після виступу глава МЗС Росії одразу пішов із засідання Радбезу. Як зауважили західні журналісти, на обличчі наступного доповідача, міністрові закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, було помітно «вираз зневаги».

Фото Getty Images

Читай також:

Обмін полоненими: Україна повернула частину азовців – список обміну полоненими 21.09.2022

Обмін полоненими: подробиці обміну Медведчука на українських полонених